Kris v ZDA potuje z Gulfstreamom 450, registriranim v Sloveniji

Kris je s starši in zdravnikom okoli 12. ure z zasebnim letalom srbskega poslovneža Miodraga Kostića poletel proti Los Angelesu. Gulfstream G450 je registriran v Sloveniji in pogost obiskovalec portoroškega letališča.

Mali Kris, ki se je rodil s spinalno mišično atrofijo, redko dedno mišično-žilno boleznijo, ki bi zanj bila usodna, se je končno odpravil po zdravilo, ki bo to usodo lahko spremenilo. Revolucionarno zdravilo Zolgensma je neverjetno drago, stane več kot dva milijona evrov, zato se je vsa Slovenija v eni najbolj nesebičnih akcij združila in samo v nekaj dneh zbrala denar zanj.V slabem tednu dni je bilo zbranih več kot štiri milijone evrov, težava je tako bila samo še prevoz do oddaljenega Los Angelesa. Kontrolor: "Srečno in želimo vse dobro tudi malemu Krisu"

Na pomoč je priskočil srbski poslovnež Miodrag Kostić, ki pravi, da se ga je Krisova zgodba dotaknila. Kostić je poslovnež iz družbe MK Group, lastnik Gorenjske banke, hotela Kempinski v Portorožu in večinski lastnik Letališča Portorož in lastnik letala, ki je Krisa odpeljalo na 14-urni polet čez ocean in prostranstva Severne Amerike. Letalo Gulfstream G450 je zasebno letalo, ki ni namenjeno komercialnemu prevozu potnikov, zato ima tudi notranjost, ki je temu primerno luksuzna, pot pa ne bo poceni, celoten strošek bo visok približno 400.000 evrov.

Letalo ima prostora za 13 potnikov. FOTO: ElitAvia

Kostićev Gulfstream ima prostor za trinajst potnikov in sedeže, ki bi bili na "navadnih" letalih namenjeni za poslovni ali celo prvi razred. Letalo je registrirano v Sloveniji, pod registracijsko oznako S5-JVA.

Krisa bo na poti spremljal zdravnik. FOTO: ElitAvia

Letalo ima doleta, z zakonskimi rezervami, za 8.056 kilometrov, na poti do Los Angelesa pa se bodo ustavili v Kanadi, kjer bodo napolnili rezervoarje z gorivom za reaktivne motorje in potem nadaljevali pot. Letalo bo najprej Krisa odpeljalo v Los Angeles, se vrnilo v Slovenijo in se nato po nekaj mesecih, ko bo Kris končal terapije, vrnilo ponj.

Na krovu bodo najverjetneje trije piloti, ki se bodo periodično menjali. FOTO: ElitAvia