Krvna plazma ni učinkovita pri zdravljenju covidnih bolnikov s pljučnico

Kljub omejenim dokazom o učinkovitosti, plazmo tistih, ki so že preboleli koronavirusno bolezen, v ZDA pogosto uporabljajo za zdravljenje covidnih bolnikov.

Manjša študija indijskih znanstvenikov, objavljena oktobra, je kazala, da uporaba plazme rekonvalescentov lahko ublaži nekatere simptome covida-19, kot sta oteženo dihanje in občutek hude utrujenosti. A nedavna študija argentinskih znanstvenikov kaže, da njena uporaba ne izboljša zdravstvenega stanja obolelih s covidom-19 niti ne zmanjša tveganja za smrt ali pojav novih hujših simptomov bolezni v primerjavi s placebom.

V študiji argentinskih znanstvenikov je sodelovalo 333 hospitaliziranih bolnikov s hudo pljučnico zaradi covida-19. Pri dveh tretjinah so za terapijo uporabili plazmo rekonvalescentov, pri tretjini pa placebo. Povprečna starost bolnikov je bila 62 let, 67,6 odstotka sodelujočih v študiji je bilo moških, 64,9 odstotka pa jih je imelo ob začetku terapije pridruženo bolezen, še piše v članku, v torek objavljenem v reviji The New England Journal of medicine.