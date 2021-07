Lahko receptorje, kurirje in asistente iz mesa in krvi zamenjajo roboti?

Lahko res večino poklicev opravljajo roboti? Upajmo, da ne. Bodo zamenjali receptorje, kurirje, varnostnike? Počnejo lahko, kar koli si zaželite, zagotavljajo mehiški inženirji, ki so razvili šest modelov humanoidnih robotov, ki razumejo naš jezik, prepoznavajo glasove, odgovarjajo in imajo radi gladka tla. Če jim dodajo toplotne senzorje, so bojda tudi odlični varnostniki, ki nepovabljenih ne spustijo naprej. Zahvaljujoč prijaznemu videzu, se naši roboti hitro vključijo v vsako pisarniško okolje, pravijo snovalci. Pa zadostuje, da so pridni delavci, ki se nikoli ne pritožujejo in nikoli niso slabe volje?

