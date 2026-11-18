Znanost in tehnologija
Lahko robotski pianist čuti glasbo?
Roboti v trgovinah, roboti doma, zdaj pa še za klavirjem. Tehnologija vse bolj posega v naše vsakdanje življenje, očitno pa tudi v svet glasbe. Ali stroj res lahko nadomesti človeka tudi tam, kjer ne štejejo le natančnost, ritem in pravilno odigrane note, temveč tudi občutki? To vprašanje je bilo na preizkušnji v Italiji, kjer se je 53-prstni robot pomeril s človekom. Kdo je bil prepričljivejši in zakaj popolna izvedba morda še ne pomeni tudi dobre glasbe?
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