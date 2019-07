Lahko si oddahnete, asteroid QV89 bo septembra zgrešil Zemljo

Asteroid 2006 QV89 je velik med 20 in 50 metrov in so ga prvič odkrili leta 2006. Takrat so znanstveniki in astronomi domnevali, da bi lahko 9. septembra 2019 trčil v Zemljo, in je dolgo veljal za enega najbolj nevarnih objektov. Ravno zaradi majhnosti je hitro izginil, zato je dolga leta obstajala bojazen, da bi se trčenje res lahko zgodilo, a ESA je s pomočjo nove metode dognala, da nevarnosti ni.

"Asteroidi pridejo in izginejo, in astronomi so pogosto frustrirani. Za kratek čas vidiš leteči kamen, narediš nekaj meritev o njem in njegovi poti, potem pa izgine za nekaj desetletij," so zapisali pri ESA. Ko astronomi odkrijejo nebesno telo in spoznajo, da obstaja tudi majhna možnost, da trči z Zemljo, ga začnejo intenzivno opazovati in računati njegovo pot. V večini primerov spoznajo, da je možnost trčenja majhna, in novo nebesno telo zapišejo v kataloge. A primer 2006 QV89 je bil poseben.

Odkrili so ga avgusta 2006 in ga opazovali deset dni, več opazovalnic pa je zaznalo relativno visoko možnost trčenja z Zemljo. Po desetih dneh so izgubili vse sledi za asteroidom in ga do danes niso videli, saj je po desetletju praktično nemogoče točno izračunati njegovo trenutno pozicijo, saj ne vedo, kam morajo usmeriti teleskope. A ravno v tem se skriva način, kako lahko potrdijo ali ovržejo bližajočo se katastrofo.