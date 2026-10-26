Lahko Tina izboljša kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami?

Robotka Tina je prvi socialni robot za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Pomaga pri vsakdanjih dejavnostih in izboljšanju kakovosti življenja. V prihodnosti pa si želijo, da bi bil robot na voljo uporabnikom za različne oblike pomoči, od informiranja in učenja do razvedrila in razbremenilnih pogovorov.