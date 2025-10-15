Lani rekordno povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju

Lani so se sicer povečale koncentracije vseh treh glavnih toplogrednih plinov v ozračju, pri čemer so vse dosegle nove rekordne vrednosti.

Koncentracija ogljikovega dioksida je torej znašala 424 delcev na milijon (ppm), metana 1942 delcev na milijardo in dušikovega oksida 338 delcev na milijardo. To je 152, 266 in 125 odstotkov več kot v predindustrijski dobi, piše v danes objavljenem poročilu WMO.

Povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju za 3,5 ppm v primerjavi z lanskim letom predstavlja "največje letno povečanje od začetka izvajanja sodobnih meritev leta 1957", so zapisali pri WMO.

Bilten o toplogrednih plinih je bil prvič objavljen leta 2004, takrat je koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju znašala 377 delcev na milijon.

Današnje poročilo, ki je bilo objavljeno pred novembrsko podnebno konferenco COP30 v Braziliji, se osredotoča zgolj na koncentracije toplogrednih plinov v ozračju. Ločeno poročilo Združenih narodov, ki bo objavljeno prihodnji mesec, se bo osredotočalo na spremembe v emisijah, vendar se tudi za te številke pričakuje, da bodo narasle.

Pri WMO so danes spomnili, da bo leto 2025 najtoplejše v zgodovini. S tem je padel rekord iz leta 2023.