Znanost in tehnologija

Lani rekordno povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju

15. 10. 2025 17.29

Avtor
STA , D.L.
Koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju je lani znašala 424 delcev na milijon (ppm), kar je za 3,5 ppm več kot leto prej. Gre za največje letno povečanje količin ogljikovega dioksida v ozračju, odkar strokovnjaki beležijo te podatke, opozarja Svetovna meteorološka organizacija (WMO).

Onesnaževanje zaradi prometa
Onesnaževanje zaradi prometa FOTO: Shutterstock

Lani so se sicer povečale koncentracije vseh treh glavnih toplogrednih plinov v ozračju, pri čemer so vse dosegle nove rekordne vrednosti.

Koncentracija ogljikovega dioksida je torej znašala 424 delcev na milijon (ppm), metana 1942 delcev na milijardo in dušikovega oksida 338 delcev na milijardo. To je 152, 266 in 125 odstotkov več kot v predindustrijski dobi, piše v danes objavljenem poročilu WMO.

Povečanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju za 3,5 ppm v primerjavi z lanskim letom predstavlja "največje letno povečanje od začetka izvajanja sodobnih meritev leta 1957", so zapisali pri WMO.

Bilten o toplogrednih plinih je bil prvič objavljen leta 2004, takrat je koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju znašala 377 delcev na milijon.

Današnje poročilo, ki je bilo objavljeno pred novembrsko podnebno konferenco COP30 v Braziliji, se osredotoča zgolj na koncentracije toplogrednih plinov v ozračju. Ločeno poročilo Združenih narodov, ki bo objavljeno prihodnji mesec, se bo osredotočalo na spremembe v emisijah, vendar se tudi za te številke pričakuje, da bodo narasle.

Pri WMO so danes spomnili, da bo leto 2025 najtoplejše v zgodovini. S tem je padel rekord iz leta 2023.

ogljikov dioksid toplogredni plini WMO podnebne spremembe ozračje
KOMENTARJI (29)

grumf
15. 10. 2025 18.40
K spodi jamrate.. Drva so eno redkih nefosilnih goriv, ogljično nevtralna. Njihov največji (edini) problem so pm delci.
ODGOVORI
0 0
123soba
15. 10. 2025 18.40
+1
Takoj v Davos. Pa enkrat raje omenite tovorni promet na ac, kot avtomobile....
ODGOVORI
1 0
Haloška ikebana
15. 10. 2025 18.37
Kaj spet zganjate lažno paniko? Pa saj vam verjame le še nekaj tistih res trdih ‘sledilcev’, vsi ostali, z le trohico zdravega razuma ne nasedajo več vašim lažem.
ODGOVORI
0 0
Kviz
15. 10. 2025 18.24
Čakam da se oglasi še Kovačeva hruška.
ODGOVORI
0 0
tamiflu
15. 10. 2025 18.20
+4
to je vse zaradi kurjenja drv v pečeh za ogrevanje, če že imamo plin, olje, elektriko, je treba drva obvezno prepovedat, ali jih obdavčit vsaj 500 % in na ta račun bodo imeli avioni in čezoceanke, ter zeleni rudniki dovolj manevrskega prostora za svoje dejavnosti
ODGOVORI
4 0
Jack Herer
15. 10. 2025 18.20
+3
Torej vse, kar se počne, da bi se to zmanjšalo je brez učinka. Torej je vzrok nekje drugje.
ODGOVORI
3 0
Hellcat
15. 10. 2025 18.17
+2
zakaj vedno kažete avtomobile.....svinjajo največ ladje, avijoni, tovornjaki.
ODGOVORI
2 0
flojdi
15. 10. 2025 18.39
Česa ali kak je Največ??..npr 5 avtkof pr vsaki bakti..etc c
ODGOVORI
0 0
bandit1
15. 10. 2025 18.17
+1
Ja res je iz LJ v Kp sem potoval 5 ur, od tega sem stal 3 ure in pol. Še dobro da Indija in Kitajska ter ZDA niso na tej zemlji pa še mogoče J. Amerika kjer spet požigamo gozd in krademo zlato.
ODGOVORI
1 0
flojdi
15. 10. 2025 18.40
?3,5 ure pržgan avto izPrdi koliko česa
ODGOVORI
0 0
Robby
15. 10. 2025 18.16
+1
In spet je kriva navadna raja, ker poje preveč govedine! Krave namreč po ugotovitvah znanstvenikov preveč prdijo in sproščajo v ozračje ogromno plinov....
ODGOVORI
2 1
KaiC
15. 10. 2025 18.21
+0
Mogoče pa je kriva absurdna količina avtomobilov na cesti? A ni precej logično, da je teh preveč, če so avtoceste, ki so bile deset let nazaj še kolikor toliko pretočne, danes popolnoma zabasane?
ODGOVORI
1 1
sataraš
15. 10. 2025 18.15
-3
Nujno prepovedat kurjenje na drva!
ODGOVORI
1 4
alicante1234
15. 10. 2025 18.15
+3
Zeleni prehod pa to iz električnih avtomobilov v topovske granate in tanke. Še Greta vas je zapustila, ker je pro-palestinska zadeva bolje plačana
ODGOVORI
3 0
kanarinac
15. 10. 2025 18.12
+3
40 milijonov Ukrajini, naši otroci pa 7 let čakajo na zobni aparat. Čakalne vrste v zdravstvu so neskončne, dispečerji na 112 delajo za sramotne plače, ceste so razbite, bolnišnice podhranjene. Vedno se najde denar za tujino, za lastne ljudi pa nikoli. Najprej pomagajte doma, potem drugim
ODGOVORI
5 2
Jack Herer
15. 10. 2025 18.21
Se strinjam. To je absurt.
ODGOVORI
0 0
Holy50
15. 10. 2025 18.10
+2
Sigurno ne na račun EU. Ostali naj se zmenijo, ni naš problem.
ODGOVORI
3 1
Artechh
15. 10. 2025 18.10
+2
dejte se "absoultne procente", 150% vec je slisal ogromno, a pa je res? pred indsustrijsko dobo je bilo v zraku 0.028% CO2 sedaj kaj je 0.042% sepravi se je povecalo za 0.014%
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
15. 10. 2025 18.09
+1
to je super za gmajno ! kisik bo
ODGOVORI
2 1
Infiltrator
15. 10. 2025 18.09
+3
Na vsak način nam vsiljujejo bučke ,do čim elite pa no limit ....
ODGOVORI
4 1
pusi
15. 10. 2025 18.08
+0
Brez zamere, ali niste že malo za časom s ekoterorizmom. Je pase...
ODGOVORI
1 1
Pujček
15. 10. 2025 18.03
+1
Bla, bla.
ODGOVORI
3 2
Perovskia
15. 10. 2025 17.57
+2
Ampak ne za radi nas. Mi smo že 3% avtomobilov spravili na ceste in s tem ustvarili veliko onesnaženja. Te avti pa pocasi že dobijo svojo podobo. Pri porsu verovskova 3 do 4 leta stara jajca stojijo in noben jih ne kupi
ODGOVORI
3 1
