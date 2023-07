Lažne navedbe: 'Zaradi Sončnih neviht nas čaka kolaps svetovnega spleta'

Sonce se že nekaj časa prebuja, kar sicer na Zemlji lahko povzroči nekaj nevšečnosti. Elektromagnetne nevihte namreč vplivajo tudi na elektromagnetno polje našega planeta, v času povečane sončne aktivnosti se lahko tako pojavijo različne težave, vse od zapletov z električnim omrežjem in mobilno telefonijo do problemov s signalom GPS. A vendar nevihte na Soncu nikakor ne pomenijo, da bomo prebivalci planeta izgubili dostop do svetovnega spleta.

Take navedbe so se namreč v zadnjem tednu začele pojavljati na vse več družbenih omrežjih, znanstveniki pa mirijo, da gre za lažna opozorila. Skrbi je sicer povzročila tudi znanstvena študija iz leta 2021, na katero so po slabih dveh letih vnovič spomnili uporabniki družbenih omrežij. A ta ni bila nikoli recenzirana, niti ni bila nikoli objavljena v nobeni ugledni strokovni znanstveni reviji.

Z objavo na spletu so se začela pretiravanja: 'Čaka nas internetna apokalipsa'

Seveda pa so trditve, kljub temu, da so nepreverjene, s pojavom na svetovnem spletu dobile nov zagon. Začela so se tudi pretiravanja. In lažne navedbe. Med prvimi je ta, da je v tem tednu ameriška vesoljska agencija Nasa izdala opozorilo pred 'internetnim kolapsom', ki ga bo povzročila Sončna nevihta leta 2024.