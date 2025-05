Lažne spletne strani: registrirane v Afriki, prinašajo novice o Sloveniji

Urad vlade za komuniciranje opozarja na pojav več spletnih strani, registriranih v Afriki, ki na prvi pogled delujejo kot običajne novičarske strani, ob natančnejšem pregledu pa postane jasno, da z njimi ni vse v redu.

Kmalu namreč opazimo, da se na straneh pojavlja zmes novic v vseh mogočih jezikih, že površno branje pa ob številnih jezikovnih nerodnostih in nepravilnostih vzbudi sum, da gre za strojni prevod ali strojno generiran tekst.

Naslovi so senzacionalistični, vaba za klik (anglško click-bait), v tekstih pa nastopajo številni politični akterji iz Slovenije, tudi predsednik vlade Robert Golob in predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Opisani dogodki in druge podrobnosti so popolnoma izmišljeni in nimajo nobene podlage v dejanskem dogajanju. Med drugim tako na primer zapišejo, da naj bi premier Golob umrl v nesreči, da je ukazal rušenje predsedniške rezidence (ki je nimamo) in podobno," sporočajo iz vladnega urada.

Dodali so, da sicer še niso zaznali, da bi se novice s teh spletnih strani širile po spletu v Sloveniji, se pa pogosto pojavljajo oglasi s podobnimi šokantnimi naslovi, ki delujejo kot vaba za klike in bralce napeljujejo k vlaganju v razne kriptovalutne sheme.

Vlada zato vse uporabnike spleta in družbenih omrežij poziva k previdnosti: ne zaupajte in ne delite vsebin, ki se zdijo lažne ali zavajajoče. Preden objavo delite, preverite njeno verodostojnost in se vprašajte, ali je lahko resnična. Prav tako ne nasedajte obljubam o velikanskih in lahkih zaslužkih.