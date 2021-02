Lažne strani in astroturfing za podporo podjetja Huawei

Junija 2020 je belgijski varnostni svet sklenil, da kitajska podjetja ne bodo smela sodelovati pri izdelavi 5G-omrežij v državi. Huawei, največji ponudnik kitajske infrastrukturno-telekomunikacijske opreme za 5G, pa poskuša na vsak način to obrniti. Podobno je tudi v Sloveniji, v kateri se je vlada odločila, da Huawei ne bo smel sodelovati pri gradnji takih omrežij. Delovanje kitajskega podjetja, ki je v državah po Evropi različno zastopano, je tako prešlo na drugačno raven, saj zgolj lobiranje in nizke cene niso bili dovolj, da bi obrnili varnostne pomisleke. Izbrali so, vsaj v nekaterih državah, medijske kampanje na Twitterju, nekateri posamezniki so ustanavljali lažne strani in imeli influencerje, ki so bili "glas naroda in razuma", da bi politike prepričali, da so se odločili narobe.

A po porastu lažnih, novih profilov in političnih kampanj, ki želijo ljudi prepričati, da dejstva in resnica niso objektivni, so se države po Evropi začele aktivno boriti proti temu in iskati krivce. Tako so zaznale tudi takšne akcije Huaweia. Ta je Belgiji ponudil, da pregleda izvorno kodo komponent Huaweievega omrežja 5G. Na ta način želi Huawei pokazati, da nimajo česa skrivati, po drugi strani pa izvaja "komunikacijsko križarsko vojno proti belgijski vladi", piše Knack. Kakšna je ta vojna?