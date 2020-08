Lažno negativni testi na koronavirus niso pogosti, se pa pojavijo

Tisti, ki so okuženi in je okužba na zgornjih dihalih, lahko virus širijo že z govorjenjem, dihanjem, prepevanjem itd.

Med razlogi, zakaj je lahko test na novi koronavirus negativen, čeprav je oseba okužena, je način jemanja vzorca, in sicer da se okuženemu ne potegne dovolj po sluznici in v bris ne pridejo okužene celice.

Včasih vzamejo bris prezgodaj, ko je okuženi še v inkubacijski dobi, in je zato negativen, pozneje pa lahko zboli. Med možnimi razlogi je tudi ta, da se je v času testiranja okužba že prestavila iz zgornjih v spodnja dihala in virus ni več prisoten v nosno-žrelni sluznici. Lahko pa pride tudi do težav pri sami izvedbi testiranja, denimo da gojišče za virus ni ustrezno itd., je za STA pojasnila Logarjeva.

Tako primer bolnika, ki so ga v prejšnjem tednu sprejeli v novomeško bolnišnico s tremi negativnimi izvidi testov, naknadno pa so mu okužbo potrdili, ni osamljen primer. V zadnjih štirih ali petih mesecih so imeli nekaj bolnikov, pri katerih je bil prvi bris negativen, a so zaradi znakov obolenja vseeno sumili na okužbo in so jo v ponovljenih testiranjih tudi potrdili.