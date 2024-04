Lažno sporočilo Fursa, ki vas lahko drago stane

Spletni goljufi so našli nov način, da bi se dokopali do denarja žrtev. Zaokrožila so namreč sporočila, ki so videti, kot da bi jih poslala finančna uprava (Furs). V njih v polomljeni slovenščine naslovnike pozivajo, naj plačajo davek na dobiček iz trgovanja s kriptovalutami.

"Obveščamo vas o prispelih davčnih obveznic na vas osebni bančni račun. Davčni zavezanci, ki so trgovali s kriptovalutami od leta 2023 in v tem obdobju ustvarili dobiček, so dolžni priglasiti regulatorni organ (Finančna uprava RS) in plačati davek od dobička," piše v sporočilu, ki je delno napisano tudi v hrvaškem jeziku.

Prav to je eden od opozorilnih znakov, pravijo na Fursu. "Pojavlja se lažni dopis Fursa, ki ga lahko prepoznate po uporabi tujega jezika ter vodnem žigu logotipa, ki ga Furs v uradnih dopisih nikoli ne uporablja," obveščajo.

Prevarantska sporočila naj prejemniki, kot je praksa v takih primerih, izbrišejo, prav tako naj nikamor ne vpisujejo nobenih podatkov. V primeru, da je že prišlo do finančnih transakcij in je zavezanec oškodovan, naj to takoj prijavi Policiji.

Svoje podatke glede stanja plačil in obveznosti do Fursa lahko vsak v vsakem trenutku preveri na portalu oz. v mobilni aplikaciji eDavki. V primeru vprašanj je na voljo klicni center, za fizične osebe na številki 08 200 1001, za pravne pa na številki 08 200 1003.