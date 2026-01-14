Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Znanost in tehnologija

Led iz ogroženih svetovnih ledenikov na enem mestu

Ljubljana , 14. 01. 2026 16.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Arihiv ledu

Na Antarktiki so odprli prvi arhiv ledu, namenjen ohranjanju vzorcev, odvzetih z vseh ogroženih gorskih ledenikov na svetu. Arhiv, izkopan v ledu, so blizu italijansko-francoske raziskovalne postaje Concordia v osrčju te najjužnejše celine na nadmorski višini 3200 metrov odprli znanstveniki mednarodnega sklada Ice Memory.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij želijo z arhivom za prihodnje generacije ohraniti te hitro izginjajoče zapise o podnebni zgodovini Zemlje in njenih spremembah.

V za ta namen izkopani ledeni jami, ki je v globini okoli desetih metrov dolga 35 metrov, visoka in široka pa pet, so danes slovesno shranili dva kosa ledenega jedra, ki so ju odvzeli z ledenikov v Alpah. Odvzeli so ju z ledenika Col du Dome ob vznožju Mont Blanca in ledenika iz švicarskega gorskega masiva Grand Combin v zahodnih Peninskih Alpah. Zbirka bo zaščitena v tem naravnem hladilnem skladišču, kjer je vse leto okoli -52 stopinj Celzija.

Prvi led z evropskih gora so sicer v jami shranili že nekaj tednov pred uradnim odprtjem, zadnje zaboje z ledom, dolge okoli meter in široke 40 centimetrov, pa so danes shranili v živo med spletno novinarsko konferenco z novinarji z vsega sveta.

Arihiv ledu
Arihiv ledu
FOTO: AP

Ob tem so člani fundacije pozvali k dolgoročni širitvi svetovnega ledenega arhiva, v tem okviru pa k organizaciji in podpori novim kampanjam na ogroženih ledenikih, preden bodo izginili.

"Smo zadnja generacija, ki lahko ukrepa," je ob tem opozorila Anne-Catherine Ohlmann, direktorica sklada Ice Memory, ki je pred skoraj desetimi leti zagnal projekt. "To je odgovornost, ki jo delimo vsi," je poudarila, saj "reševanje ledenih arhivov ni samo odgovornost znanosti, je zapuščina za človeštvo".

Podpredsednik sklada Carlo Barbante pa je dejal, da bodo z ohranjanjem "fizičnih vzorcev atmosferskih plinov, aerosolov, onesnaževalcev in prahu, ujetih v ledenih plasteh", zagotovili, da bodo lahko prihodnje generacije raziskovalcev preučevale pretekle podnebne razmere z uporabo tehnologij, ki morda še ne obstajajo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Projekt Ice Memory so leta 2015 zagnali italijanski nacionalni raziskovalni svet (CNR), beneška Univerza Ca' Foscari, francoski nacionalni center za znanstvene raziskave CNRS, francoski javni raziskovalni inštitut IRD, Univerza Grenoble-Alpe v Franciji ter švicarski inštitut Paul Scherrer.

Ledeno jedro je sicer vzorec jedra, ki se običajno odvzame iz ledene plošče ali visokogorskega ledenika. Ker led nastane iz postopnega kopičenja letnih plasti snega, so spodnje plasti starejše od zgornjih, ledeno jedro pa vsebuje led, ki je nastajal več let. So pomemben vir podatkov o podnebnih razmerah v preteklih tisočletjih in bi lahko znanstvenikom v prihodnosti pomagali razkriti njihove skrivnosti še dolgo po tem, ko se bodo ledeniki stopili.

led arhiv

Ekstremen skok segrevanja: 2025 tretje najtoplejše leto v zgodovini

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Ko stari starši razvajajo: baby boomerji in posebna vez z vnuki
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Kaj pomeni X Æ A-Xii, Strider, Comet?
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
Vsaka solza je dokaz, kako močno te imam rada
zadovoljna
Portal
V bazenu se nista mogla upreti strastem
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Dnevni horoskop: Ribe krepijo odnose, dvojčki se osredotočajo na zdravje
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Po ženini smrti ostal s tremi sinovi
Uganete, kdo je na fotografiji?
Uganete, kdo je na fotografiji?
vizita
Portal
Vsa živa bitja naj bi oddajala komaj zaznaven sij, ki ob smrti izgine
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Kronično vnetje, ki ne prizadane le črevesja
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Colleen Hoover razkrila, da ima raka
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
Potencialna protirakava glivična spojina prvič sintetizirana po 55 letih
cekin
Portal
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mirna Arktika izginja: tudi Svalbard je na udaru tujih interesov
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Mačji sodelavci: inovativni model produktivnosti v Tokiu
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
Trumpove obljube: Sem res to rekel?
moskisvet
Portal
Koga ljubi novi trener Real Madrida?
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti
Ob pogledu nanjo vam bo postalo vroče
Ob pogledu nanjo vam bo postalo vroče
Ali mraz povzroča prehlad?
Ali mraz povzroča prehlad?
dominvrt
Portal
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Slavonci postavili 7,5 metra visokega snežaka
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Tako boste zlahka odstranili vodni kamen
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
Neverjetna prenova, ki vas bo navdušila
okusno
Portal
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Hitro kosilo iz ene ponve
Hitro kosilo iz ene ponve
Vitaminski napitek za odpornost
Vitaminski napitek za odpornost
voyo
Portal
Igra z ognjem
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450