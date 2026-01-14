Led iz ogroženih svetovnih ledenikov na enem mestu

Po poročanju tujih tiskovnih agencij želijo z arhivom za prihodnje generacije ohraniti te hitro izginjajoče zapise o podnebni zgodovini Zemlje in njenih spremembah.

V za ta namen izkopani ledeni jami, ki je v globini okoli desetih metrov dolga 35 metrov, visoka in široka pa pet, so danes slovesno shranili dva kosa ledenega jedra, ki so ju odvzeli z ledenikov v Alpah. Odvzeli so ju z ledenika Col du Dome ob vznožju Mont Blanca in ledenika iz švicarskega gorskega masiva Grand Combin v zahodnih Peninskih Alpah. Zbirka bo zaščitena v tem naravnem hladilnem skladišču, kjer je vse leto okoli -52 stopinj Celzija.

Prvi led z evropskih gora so sicer v jami shranili že nekaj tednov pred uradnim odprtjem, zadnje zaboje z ledom, dolge okoli meter in široke 40 centimetrov, pa so danes shranili v živo med spletno novinarsko konferenco z novinarji z vsega sveta.