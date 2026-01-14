Led iz ogroženih svetovnih ledenikov na enem mestu

Po poročanju tujih tiskovnih agencij želijo z arhivom za prihodnje generacije ohraniti te hitro izginjajoče zapise o podnebni zgodovini Zemlje in njenih spremembah.
V za ta namen izkopani ledeni jami, ki je v globini okoli desetih metrov dolga 35 metrov, visoka in široka pa pet, so danes slovesno shranili dva kosa ledenega jedra, ki so ju odvzeli z ledenikov v Alpah. Odvzeli so ju z ledenika Col du Dome ob vznožju Mont Blanca in ledenika iz švicarskega gorskega masiva Grand Combin v zahodnih Peninskih Alpah. Zbirka bo zaščitena v tem naravnem hladilnem skladišču, kjer je vse leto okoli -52 stopinj Celzija.
Prvi led z evropskih gora so sicer v jami shranili že nekaj tednov pred uradnim odprtjem, zadnje zaboje z ledom, dolge okoli meter in široke 40 centimetrov, pa so danes shranili v živo med spletno novinarsko konferenco z novinarji z vsega sveta.
Ob tem so člani fundacije pozvali k dolgoročni širitvi svetovnega ledenega arhiva, v tem okviru pa k organizaciji in podpori novim kampanjam na ogroženih ledenikih, preden bodo izginili.
"Smo zadnja generacija, ki lahko ukrepa," je ob tem opozorila Anne-Catherine Ohlmann, direktorica sklada Ice Memory, ki je pred skoraj desetimi leti zagnal projekt. "To je odgovornost, ki jo delimo vsi," je poudarila, saj "reševanje ledenih arhivov ni samo odgovornost znanosti, je zapuščina za človeštvo".
Podpredsednik sklada Carlo Barbante pa je dejal, da bodo z ohranjanjem "fizičnih vzorcev atmosferskih plinov, aerosolov, onesnaževalcev in prahu, ujetih v ledenih plasteh", zagotovili, da bodo lahko prihodnje generacije raziskovalcev preučevale pretekle podnebne razmere z uporabo tehnologij, ki morda še ne obstajajo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Projekt Ice Memory so leta 2015 zagnali italijanski nacionalni raziskovalni svet (CNR), beneška Univerza Ca' Foscari, francoski nacionalni center za znanstvene raziskave CNRS, francoski javni raziskovalni inštitut IRD, Univerza Grenoble-Alpe v Franciji ter švicarski inštitut Paul Scherrer.
Ledeno jedro je sicer vzorec jedra, ki se običajno odvzame iz ledene plošče ali visokogorskega ledenika. Ker led nastane iz postopnega kopičenja letnih plasti snega, so spodnje plasti starejše od zgornjih, ledeno jedro pa vsebuje led, ki je nastajal več let. So pomemben vir podatkov o podnebnih razmerah v preteklih tisočletjih in bi lahko znanstvenikom v prihodnosti pomagali razkriti njihove skrivnosti še dolgo po tem, ko se bodo ledeniki stopili.
