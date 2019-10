Ledena gmota, velika skoraj kot Škotska, se je odcepila od Antarktike

Znanstveiki pravijo, da bo treba ledeno ploskev skrbno nadzorovati, če bi v prihodnosti predstavljala grožnjo ladijskemu prometu. Glede na predvidevanja naj bi jo odneslo proti zahodu in bo verjetno trajalo več let, da se bo razlomila in popolnoma stalila.

Z ledene police Amery na Antarktiki se je odcepila ogromna ledena ploskev, po besedah znanstvenikov, naj bi šlo za največjo v zadnjih 50 letih. Ledena gmota, ki so jo poimenovali D28, meri več kot 1500 kvadratnih kilometrov in je velika skoraj kot Škotska, poroča BBC.

Dogodek naj sicer ne bi bil povezan s podnebnimi spremembami, ampak naj bi na ta način ledeni polici Amery, ki je tretja največja na Antarktiki, omogačal, da ohrani ravnovesje. Znanstveniki so sicer že leta pričakovali, da se bo D28 odcepil od ledene police. Profesorica Helen Fricker z inštituta za oceanografijo je navdušena, da je bila po toliko letih priča temu dogodku. Kot je povedala, so to pričakovali, vendar ne na tem mestu. Znanstveniki so veliko pozornosti namreč namenjali območju vzhodno od tega, ki se je odlomil. Gre za del, ki si je zaradi oblike prislužil vzdevek 'zrahljan zob', in čeprav se že maje, ostaja še vedno pritrjen. Na koncu se je odcepilo območje D28.

Glede na evropske in ameriške satelitske posnetke se je odcepitev zgodila med 24 in 25. septembrom. "Čeprav nas glede Antarktike lahko skrbi veliko stvari, glede te konkretne ledene police ni razloga za preplah," je dejala Frickerjeva. V začetku letošnjega leta so znanstveniki tudi razkrili, da se še ena velika antarktična ledena polica velikosti Francije, ki so jo pomenovali Ross, topi desetkrat hitreje kot so pričakovali.