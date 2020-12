Britansko letalstvo posnelo največjo ledeno goro na svetu

Naloga letalstva je bila tako, da oceni razmere. Letalo je letelo precej nizko nad goro, ki se je pred tremi leti, julija 2017, odtrgala od Antarktike, meri pa kar 4200 kvadratnih kilometrov (na začetku je merila kar 6000 kvadratnih kilometrov). Fotografije razkrivajo številne razpoke, večje ledene kose, ki so se odtrgali od gore, in neke vrste predore, ki segajo pod morsko gladino, poroča BBC.

Če bi ledena gora resnično obtičala ob Južni Georgii, bi to lahko povzročilo veliko škodo za tjulnje in pingvine na otoku, predvsem bi jim lahko blokirala običajne poti do morja in s tem prehranjevanja. Škodo bi lahko gora povzročila tudi na morskem dnu. "Ekosistemi si lahko in si tudi bodo opomogli. A obstaja nevarnost, da bi ta gora lahko tukaj obtičala tudi deset let," je že na začetku novembra za BBC opozoril profesor Geraint Tarling iz britanskega Centra za Antarktiko (BAS).

Ne bi bilo prvič, da se je ledena gora približala otoku – ko se je leta 2004 ob njem zasidrala gora A38, so na plažah pozneje našli ogromno poginulih mladičev pingvinov in tjulnjev.