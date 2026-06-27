Ledeniki se rekordno talijo, izgubili bodo ves lanski sneg in led

Sneg in led, ki sta se nakopičila minulo zimo, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar bo pomenilo zaskrbljujoče doslej drugo najzgodnejše zabeleženo doseganje prelomnega trenutka, znanega kot dan izgube ledenika, je pojasnil. Od leta 2000 se je ta prelomni trenutek pred tem zgodil 26. junija 2022.

Vsako nadaljnje taljenje ledu do letošnjega oktobra bo pomenilo, da se ledeniki v švicarskih Alpah krčijo, je opozoril. Kot vzrok za hitro taljenje pa ob sedanjem vročinskem valu izpostavil tudi tistega v maju po še eni zimi z malo snega.

V 21. stoletju je bil sicer omenjen prelomni trenutek v poprečju dosežen sredi avgusta, kar je po njegovih besedah slaba novica za ledenike v državi, ki se krčijo z osupljivo hitrostjo. "Po celotnih Alpah opažamo izjemno hitro taljenje ledu in snega," je v petek za AFP povedal Huss, medtem ko so številne švicarske vremenske postaje zabeležile nove rekordne temperature.

Večji del vode, ki se steka v reki Ren in Rona, izvira iz alpskih ledenikov. Huss je povedal, da se je ravno vrnil z ledenika Rone, kjer se je zaradi vročinskega vala v desetih dneh od njegovega zadnjega obiska "v navpični smeri stopil meter ledu".

Opozoril je, da je letošnje leto "presenetljivo podobno" letu 2022, ki je bilo za ledenike "daleč najbolj ekstremno leto, kar so jih kdajkoli zabeležili v Alpah, saj so stopnje taljenja presegle vse dotedanje".