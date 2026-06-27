Ledeniki se rekordno talijo, izgubili bodo ves lanski sneg in led

Sneg in led, ki sta se nakopičila minulo zimo, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar bo pomenilo zaskrbljujoče doslej drugo najzgodnejše zabeleženo doseganje prelomnega trenutka, znanega kot dan izgube ledenika, je pojasnil. Od leta 2000 se je ta prelomni trenutek pred tem zgodil 26. junija 2022.
Vsako nadaljnje taljenje ledu do letošnjega oktobra bo pomenilo, da se ledeniki v švicarskih Alpah krčijo, je opozoril. Kot vzrok za hitro taljenje pa ob sedanjem vročinskem valu izpostavil tudi tistega v maju po še eni zimi z malo snega.
V 21. stoletju je bil sicer omenjen prelomni trenutek v poprečju dosežen sredi avgusta, kar je po njegovih besedah slaba novica za ledenike v državi, ki se krčijo z osupljivo hitrostjo. "Po celotnih Alpah opažamo izjemno hitro taljenje ledu in snega," je v petek za AFP povedal Huss, medtem ko so številne švicarske vremenske postaje zabeležile nove rekordne temperature.
Večji del vode, ki se steka v reki Ren in Rona, izvira iz alpskih ledenikov. Huss je povedal, da se je ravno vrnil z ledenika Rone, kjer se je zaradi vročinskega vala v desetih dneh od njegovega zadnjega obiska "v navpični smeri stopil meter ledu".
Opozoril je, da je letošnje leto "presenetljivo podobno" letu 2022, ki je bilo za ledenike "daleč najbolj ekstremno leto, kar so jih kdajkoli zabeležili v Alpah, saj so stopnje taljenja presegle vse dotedanje".
Celoten obseg škode na ledenikih bodo sicer izmerili septembra, a je po ocenah Hussa "že zdaj jasno, da bo tudi letos prišlo do zelo velike izgube ledu".
Ledeniki v švicarskih Alpah so se začeli umikati pred približno 170 leti. Umik je bil sprva zmeren, v zadnjih desetletjih pa se je taljenje znatno pospešilo zaradi segrevanja podnebja.
Obseg švicarskih ledenikov se je tako med letoma 2000 in 2024 zmanjšal za 38 odstotkov. Po besedah Hussa je Švica v zadnjih 50 letih izgubila že 1200 ledenikov, ostalo pa jih je samo še 1300. Izgubila je večinoma majhne ledenike, če pa se bo ozračje segrevalo tako kot v zadnjem desetletju, "nam bodo do leta 2100 ostali le še nekateri majhni ostanki ledu", je poudaril.
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