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Znanost in tehnologija

Ledeniki se rekordno talijo, izgubili bodo ves lanski sneg in led

Ženeva , 27. 06. 2026 10.54 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
A.K. STA
Taljenje švicarskih ledenikov

Švicarski ledeniki bodo zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo, in dolgotrajnih visokih temperatur, letos izgubili ogromno količino ledu, je ocenil vodja znanstvene mreže za spremljanje ledenikov v Švici (Glamos) Matthias Huss.

Sneg in led, ki sta se nakopičila minulo zimo, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar bo pomenilo zaskrbljujoče doslej drugo najzgodnejše zabeleženo doseganje prelomnega trenutka, znanega kot dan izgube ledenika, je pojasnil. Od leta 2000 se je ta prelomni trenutek pred tem zgodil 26. junija 2022.

Vsako nadaljnje taljenje ledu do letošnjega oktobra bo pomenilo, da se ledeniki v švicarskih Alpah krčijo, je opozoril. Kot vzrok za hitro taljenje pa ob sedanjem vročinskem valu izpostavil tudi tistega v maju po še eni zimi z malo snega.

V 21. stoletju je bil sicer omenjen prelomni trenutek v poprečju dosežen sredi avgusta, kar je po njegovih besedah slaba novica za ledenike v državi, ki se krčijo z osupljivo hitrostjo. "Po celotnih Alpah opažamo izjemno hitro taljenje ledu in snega," je v petek za AFP povedal Huss, medtem ko so številne švicarske vremenske postaje zabeležile nove rekordne temperature.

Večji del vode, ki se steka v reki Ren in Rona, izvira iz alpskih ledenikov. Huss je povedal, da se je ravno vrnil z ledenika Rone, kjer se je zaradi vročinskega vala v desetih dneh od njegovega zadnjega obiska "v navpični smeri stopil meter ledu".

Opozoril je, da je letošnje leto "presenetljivo podobno" letu 2022, ki je bilo za ledenike "daleč najbolj ekstremno leto, kar so jih kdajkoli zabeležili v Alpah, saj so stopnje taljenja presegle vse dotedanje".

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Celoten obseg škode na ledenikih bodo sicer izmerili septembra, a je po ocenah Hussa "že zdaj jasno, da bo tudi letos prišlo do zelo velike izgube ledu".

Ledeniki v švicarskih Alpah so se začeli umikati pred približno 170 leti. Umik je bil sprva zmeren, v zadnjih desetletjih pa se je taljenje znatno pospešilo zaradi segrevanja podnebja.

Obseg švicarskih ledenikov se je tako med letoma 2000 in 2024 zmanjšal za 38 odstotkov. Po besedah Hussa je Švica v zadnjih 50 letih izgubila že 1200 ledenikov, ostalo pa jih je samo še 1300. Izgubila je večinoma majhne ledenike, če pa se bo ozračje segrevalo tako kot v zadnjem desetletju, "nam bodo do leta 2100 ostali le še nekateri majhni ostanki ledu", je poudaril.

ledeniki švica vročinski val

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KOMENTARJI19

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Kucel
27. 06. 2026 12.19
Klimatske razmere se spreminjajo od kadar obstaja zemlja. In tako bo dokler bo obstajala. Trenutno se pregreva, čez par miljonov let se bo ohlajala in tako naprej.
Odgovori
+2
2 0
štajerski janezek
27. 06. 2026 12.20
Tako nekako so nas vcasih ucili ja... :)
Odgovori
0 0
medusa
27. 06. 2026 12.17
Voda je in zejni ne bomo!
Odgovori
+1
1 0
vecpani
27. 06. 2026 12.12
AI data center ukinat, ki trošijo ogromno energije, ki ima za posledico slab vpliv na okolje
Odgovori
+4
4 0
bu?e24 1
27. 06. 2026 12.15
Ah zelena pravila so za gojime sam
Odgovori
+1
1 0
vecpani
27. 06. 2026 12.12
od 1986 čakam potop Benetk, Pirana,... in vmes bi do danes že moralo nafte zmanjkat...
Odgovori
+3
3 0
štajerski janezek
27. 06. 2026 12.18
Me zanima kaj se bi zgodilo ce vse tankarje in tovorne ladje vzamemo iz vode... :)
Odgovori
+1
1 0
Emil23
27. 06. 2026 12.11
Naj potem Italjiani nekaj naredijo z onesnaženjem v Padski nižini, njih bo to taljenje najbolj prizadelo. Ampak je lažje turit okoljske zakone državam z ogromno gozda (recimo nam), ki najbrž porabimo več CO2 kot ga proizvedemo...
Odgovori
+2
2 0
motorist_mb
27. 06. 2026 12.05
Antartika je samo problem tak da...
Odgovori
+0
1 1
Tor1961
27. 06. 2026 12.03
In kaj potem. Se zavedate koliko ledenikov se je stopilo že v srednjem veku pa ni bilo nobenega "globalnega segrevanja ozračja"
Odgovori
+6
6 0
Fletna
27. 06. 2026 12.01
enim je kaj vam pa bo taka pripeka kermu je to mar
Odgovori
0 0
123soba
27. 06. 2026 12.00
In komu je mar za lanski sneg.
Odgovori
+2
4 2
Sheldon75
27. 06. 2026 11.59
STALILO. NE STOPILO. Resno. Dajtd raje ai, da napiše članek, bo vsaj slovnično pravilno.
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+4
4 0
Fletna
27. 06. 2026 11.58
Kje vse te bolj slabe stvari najdete vi nas medij.Mi nekateri ki imamo rajsi hladnejsi zrak in sneg ni to prevec dober in to v Svici kaj je s temi visokimi temperaturami bodo vse unicle in to orenk
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+0
1 1
First Last
27. 06. 2026 11.50
Manj in manj je neumnih komentarjev da gre za soncev cikel ali drug naraven pojav. Taki so nesposobni zgrabit bika za roge in vrjamejo kar je lazje, druzba pa zmeraj lazje poslusa in ima raje tistega ki govori tolazilne neresnice ali le delne izvzete in izbrane realnosti. Se malo pa se bo se preostanek takih komentatorjev sposkirl. Zalostno pa je da noben ne bo priznal in napisal tle motil sem se, nabijal sem v prazno ker to in to.. Sli bodo nabijat na druge teme in si celit ego. Zato so portali kot je ta strupeni in jih je treba zapret, in seveda odstranit minuse in pluse, s tem se ustvarjajo mehurcki in ti echo chamberji,ki so za javnost skodljivi, saj vase hitro potegnejo tudi take ki niso prepricani.
Odgovori
+3
3 0
1236
27. 06. 2026 11.37
Sami so krivi še potovanja z letali za 70 eur. Imajo škarje in platno. Nej ne pišejo neumnosti. Pplandemija
Odgovori
+1
5 4
Banion
27. 06. 2026 11.27
zakuhaloi smo in sedaj imamo kar iammao, le da si nekateri ttega še sedaj ne dajo dopovedtai
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+1
3 2
St. Gallen
27. 06. 2026 11.16
Vabljeni v dezelo z lepo naravo
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0 0
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