Legendarni aparat, ki je spremenil vsakdanje življenje, praznuje 20 let

A četudi gre za šalo, se je Nokijin najbolj prodajan funkcijski telefon izkazal, saj je brez problema prenesel občasne padce ali potope na blatnih festivalskih tleh. Ljubitelji telefona so na različne načine želeli prikazati njegovo neuničljivost, poleg tega, da so telefon metali z različnih stolpnic, so nekateri vanj celo streljali.

Gotovo pa je treba omeniti tudi vzdržljivost telefona, ki je kar trajal in trajal. Nekateri so se zaradi te lastnosti Nokii posmehovali, številni pa so o njenih sposobnostih pretiravali. Prevzela je tudi glavno vlogo v številnih šalah, kot je: "Legenda pravi, da bi ob jedrskem napadu preživeli le ščurki in Nokia 3310."

Za tiste čase je imela Nokia razmeroma dovršeno programsko opremo za klepet, ki je temeljila na SMS-ih. Uporabniki pa so kar hitro postali odvisni od zasvajajoče igre "Kača", kjer je bil glavni cilj pojesti čim več delcev hrane, ki so se naključno pojavljali po zaslonu, s tem pa povečati dolžino svoje kače.

Ben Wood, analitik pri CCS Insight in kustos muzeja mobilnih telefonov, se dobro spominja modela 3310. "Nokia 3310 je resnično ikona v svetu mobilnih telefonov. Prodanih je bilo več kot 120 milijonov enot. Gre za napravo, ki jo je imelo veliko ljudi, pogosto je bila njihov prvi mobilni telefon. To resnično ustvarja občutek nostalgije in še dodatno poudarja njen status enega najpomembnejših mobilnih telefonov vseh časov,"je dejal po poročanju The Register.

V letu 2017 izdali posodobljeno različico

Nokio 3310 so izdelovali v tovarnah na Finskem in Madžarskem. Naredili so tudi več različic telefona, med njimi so Nokia 3315, 3320, 3330, 3350, 3360, 3390 in 3395. Različico 3315 so proizvajali v Južni Koreji predvsem za azijsko-pacifiški trg.

V letu 2017 so izdali nov mobilni telefon, ki je temeljil na ikoničnem dizajnu 3310. Predstavili so ga na Svetovnem mobilnem kongresu v Barceloni, prodajali pa so ga za 49 evrov. Novi model Nokie 3310 je opremljen s celovito posodobitvijo predhodnika, z 2,4-palčnim barvnim zaslonom, zadnjo kamero z 2MP in režo za kartico microSD.