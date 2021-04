Legendarni zadnji napad, ki je vodil v pekel, smrt in zmago na Pacifiku

Odprava, ki sta jo zasebno financirala in izvedla dva nekdanja častnika ameriške mornarice, je uspešno odkrila in posnela USS Johnston, najgloblje potopljeno ladjo, ki leži na globini 6.456 m. Podpornik odprave Victor Vescovo je nekdanji poveljnik ameriške mornarice, ki je med dvema ločenima osemurnima potopoma osebno pilotiral DSV Limiting Factor do razbitine. To so bili najgloblji potopi k razbitinam v zgodovini, s posadko ali brez. A zgodba ladje je še bolj legendarna kot rekordni potop.

Poveljnik ladje Ernest E. Evans je ob splavitvi ladje leta 1943 rekel: "To bo bojna ladja. Nameravam se soočiti s sovražnikom in kdor noče biti del te posadke, naj jo kar zapusti."Vsi so ostali na ladji. USS Johnston je bila ladja razreda Fletcher, ki je v vojno na Pacifiku stopila leta 1943 in bila del pomembnih operacij, ki so pomagale uničiti japonsko prevlado. Zaradi napak in lažne varnosti v moči ameriške flote kapitan Evans znamenitega stavka ni samo potrdil, ampak ga je presegel 25. oktobra 1944.

Bitka, ki je bila obsojena na propad, a dosegla vse

Konec oktobra 1944 je bila japonska flota samo še slaba senca moči, ki jo je imela leta 1940, in vice admiral Taeko Kurita je z ostanki ladij zbral floto, ki se je nameravala soočiti z ameriško floto, ki je krila izkrcanja v zalivu Leyte (invazija na Filipine). Admiral William Halsey je floto uspešno prestregel in njegova letala so povzročila nekaj škode, nato pa so se ameriški poveljniki zmotili in začeli slediti japonski letalonosilki, ki je bila zgolj vaba – kljub temu so ta bitka in tiste, ki so sledile v naslednjih dneh, predstavljale največjo mornariško bitko med vojno na Pacifiku.