Leta 2019 svetovni oceani najtoplejši do zdaj

Temperatura oceanov je bila lani 0,075 stopinje Celzija višja od povprečja za obdobje med letoma 1981 in 2010, je pokazala študija, objavljena v kitajski znanstveni reviji Advances in Atmospheric Sciences. Tudi v zadnjem desetletju je bila voda v oceanih najtoplejša od petdesetih let prejšnjega stoletja, pri čemer je bila zadnjih pet let najtoplejša.

Znanstveniki so izračunali, da so morali oceani za takšno povišanje temperature v zadnjih 25 letih absorbirati 3,6-milijardkrat toliko toplote, kot se je je sprostilo ob eksploziji atomske bombe v Hirošimi. Od leta 1970 so absorbirali več kot 90 odstotkov toplote, nastale pri globalnem segrevanju, so navedli.

"To izmerjeno segrevanje oceanov je neizpodbitno in je dodaten dokaz globalnega segrevanja," je povedal vodja študije Čeng Lijing z inštituta za atmosfersko fiziko na kitajski akademiji znanosti. "Ni druge razumne razlage za to segrevanje kot človeški izpusti toplogrednih plinov," je pojasnil.