Letalo evakuirali, ker so potniki prejeli fotografijo samomorilskega jopiča

Letalo družbe JetBlue, ki je bilo iz Newarka v New Jerseyju namenjeno v Tampo na Floridi, so morali preventivno izprazniti in temeljito preiskati. Medtem ko so namreč potniki že sedeli na letalu in čakali na vzlet, so mnogi izmed njih, ki uporabljajo Applove naprave, prek funkcije AirDrop prejeli fotografijo samomorilskega jopiča. Gre za aplikacijo, ki jo imajo vse Applove naprave in ki omogoča, da si uporabniki med seboj delijo posnetke, dokumente in glasbo prek tehnologije Bluetooth.

Potem ko so postali številni potniki nemirni zaradi fotografije, ki so jo prejeli, so letalo izpraznili. Policija je s policijskimi psi temeljito preiskala celotno letalo, a ni našla nobene sumljive naprave. Stekla je tudi preiskava, kdo je poslal fotografijo.

Funkcija AirDrop že vse od uvedbe leta 2011 poraja mešane občutke. Ker lahko neko vsebino v druge naprave pošlje kdorkoli z Applovo napravo, ki je v radiju devetih metrov, se pogosto dogaja, da ljudje prejmejo nezaželena sporočila. Ko sporočilo prispe, ima sicer uporabnik možnost, da ga sprejme ali zavrne, vendar pa vidi predogled sporočila.

AirDrop je zato še posebej priljubljena funkcija med najstniki, ki jo uporabljajo za flirtanje ali pošiljanje sporočil simpatiji na javnih prostorih, koncertih ali na javnem prevozu. Prav zaradi tega, ker se uporabniku majhna fotografija prikaže, še preden se odloči, ali bo sporočilo sprejel ali ne, pa nekateri to funkcijo zlorabljajo za nadlegovanje in pošiljanje neprimernih fotografij. Lani so zaradi vse pogostejših primerov, da moški neznankam na podzemni železnici prek AirDropa pošiljajo fotografije svojih spolnih organov, v New Yorku spremenili zakonodajo, po kateri je takšno početje nezakonito.

Uporabniki Applovih naprav sicer lahko spremenijo nastavitve na svojih napravah in onemogočijo, da jim neznanci pošiljajo nezaželene vsebine. Vendar strokovnjaki za varnost na spletu opozarjajo, da ima večina uporabnikov tovarniške nastavitve in torej to funkcijo odprto za vse. Pošiljatelja vsebine je težko odkriti, saj funkcijo mnogi uporabljajo anonimno, pravi Richard Gold, direktor varnostnega inženiringa pri podjetju Digital Shadows.

Kdo je poslal fotografijo samomorilskega jopiča in ali je bila to morda le neslana šala kakšnega najstnika, bo težko ugotoviti. Policija bi namreč morala vsem potnikom zaseči naprave. "Tudi takrat bi težko ugotovili izvor, ne da bi forenzično pregledali vse naprave, ki so prejele fotografijo," je dejal Gold. Zato je uporabnikom svetoval splošno pravilo: "Če neke funkcije ne uporabljate, jo izključite."

Apple in JetBlue se na sobotni dogodek na letalu še nista odzvala.