Helikopterček je 'zdrav', pred vnovičnim poletom potrebuje posodobitev programske opreme

Iz Nasinega laboratorija za reaktivni pogon so sporočili, da je ekipa, ki je razvila letalnik Ingenuity, ki na Marsu čaka na zgodovinski polet, našla rešitev za tehnične težave. Helikopterček je zdaj 'zdrav', a bodo morali posodobiti programsko opremo, kar bo trajalo nekaj časa. Nov datum poleta bodo določili naslednji teden, so sporočili z Nase.

Kot smo poročali, so morali pri Nasi prestaviti datum težko pričakovanega prvega poleta helikopterčka Ingenuity zaradi tehničnih težav. Zdaj so sporočili, da so našli rešitev.

Konec tedna je namreč ekipa testirala številne rešitve za zaznano težavo. Kot so sporočili, bosta reševanje težave in vnovična priprava helikopterčka na polet trajala nekaj časa. Še vedno so prepričani, da jim bo uspelo, datum za nov polet pa bodo določili naslednji teden.

Spomnimo Helikopter Ingenuity, ki tehta približno 1,8 kilograma, se je od roverja ločil preteklo soboto. Po prvi uspešno prestani noči malega helikopterja na površju Marsa je Nasa sporočila, da je "to velik mejnik" za malo plovilo. To je namreč pokazalo, da ima helikopter ustrezno izolacijo, ustrezne grelce in dovolj energije v svoji bateriji, da lahko preživi mrzlo noč. Na Marsu lahko temperatura namreč pade tudi do minus 90 stopinj Celzija. Ingenuity oziroma Iznajdljivost bo sicer prvo zračno plovilo, ki bo skušalo opraviti nadzorovan motorni polet na drugem planetu. Polet bo velik izziv tudi zato, ker je gostota Marsove atmosfere enaka odstotku gostote Zemljine atmosfere. Mu bo pa pomagala težnost, ki je na Marsu enaka tretjini težnosti na Zemlji. Predvidoma se bo helikopter v treh sekundah dvignil na tri metre, kjer bo ostal približno 30 sekund, nato pa se bo vrnil na površje rdečega planeta. Med poletom bo Ingenuity, ki nima znanstvenih instrumentov, fotografiral v visoki ločljivosti. V prihodnjih 30 dneh bo predvidoma opravil še več poletov. Helikopter je Naso stal 85 milijonov ameriških dolarjev (71,5 milijona evrov). Namenjen je predvsem preizkusu koncepta, ki bi lahko močno spremenil raziskovanje vesolja. Zračna plovila bi lahko v prihodnje raziskovala precej hitreje kot roverji, pri čemer bi lažje raziskovala tudi bolj neravne terene.