Leteča cigara ni vesoljsko plovilo

Znanstveniki so že oktobra 2017 s Pan-STARRS 1 teleskopom na Havajih opazili nenavaden, podolgovat objekt, poimenovan Oumuamua, kar pomeni"sel, ki sega iz daljne preteklosti", ki je z nenavadno hitrostjo potoval skozi naše Osončje. In vse od takrat so si mnogi razbijali glave in poskušali razložiti nenavadno obliko, izvor in hitrost 'leteče cigare'. Nekateri so domnevali, da gre za komet, drugi za prvi objekt nove vrste medzvezdnih objektov,spet tretji so menili, da gre za vesoljsko plovilo, ki naj bi raziskovalo naše Osončje.

A mednarodna skupina znanstvenikov je slednjo domnevo sedaj zavrgla, saj niso našli "nobenih prepričljivih dokazov, ki bi podpirali teorijo", so zapisali. A tudi po obširni raziskavi Oumuamue, astronomi še vedno niso prepričani, v katero kategorijo objekt uvrstiti, poroča Sky News.

"Naša ključna ugotovitev je, da so lastnosti Oumuamue skladne z naravnim izvorom ter da je razlaga o vesoljskem plovilu neutemeljena," je dejal eden od vodij raziskave, objavljene v Nature Astronomy, Matthew Knight."Če bi naredil nenadni, nerazložljivi obrat, bi to zagotovo zahtevalo nadaljnjo razlago."