Z letečim avtomobilom poletel od Nitre do Bratislave

Izumitelj in ustanovitelj podjetja KleinVision je življenje posvetil uresničevanju ideje letečega avtomobila – to je njegov drugi prototip, s katerim mu je v ponedeljek uspelo preleteti do sedaj najdaljšo pot, dolgo 75 kilometrov. Razdaljo med dvema mestoma je preletel v 35 minutah.

Hibridni avtomobil je prvotno namenjen vsem letalskim navdušencem, ki bodo morali imeti poleg vozniškega tudi dovoljenje za letenje. Cena avtomobila, ki lahko doseže hitrost največ 170 kilometrov na uro, se bo gibala med 500.000 in 750.000 evri.

Preobrazba iz 'običajnega' avtomobila v letečega traja približno dve minuti in pol, vzletel in pristal pa bo lahko le na letališču.

V ponedeljek je Štefan Klein pristal na mednarodnem letališču v Bratislavi ter se nato skupaj z soustanoviteljem podjetja Antonom Zajacem odpeljal v središče mesta. "AirCar ni več zgolj zamisel. Znanstveno fantastiko smo spremenili v realnost," je slednji zapisal v današnjem sporočilu za javnost.

Vse več podjetij po svetu se vse resneje spogleduje z idejo letečih avtomobilov, Uber in Hyundai sta lani v Las Vegasu predstavila načrte za leteče taksije. Michael Cole, vodja evropske veje Hyundaia, pa je včeraj dejal, da si ta južnokorejski proizvajalec avtomobilov resno prizadeva razviti leteč avtomobil, ki bo po njegovem mnenju postal realnost že do leta 2030.