Leteči avtomobil dobil dovoljenje za letenje na Slovaškem

AirCar je hibrid med športnim avtomobilom in zrakoplovom. Opremljen je z BMW-jevim motorjem, poganjajo pa ga običajna pogonska goriva. V dveh minutah in 15 sekundah se iz cestnega lahko prelevi v leteči avtomobil.

Leteči avtomobil slovaškega podjetja Klein Vision je v testnem obdobju nabral kar 70 ur letenja in več kot 200 vzletov in pristankov. Med drugim so z njim junija opravili tudi testni 35-minutni let med slovaškima letališčema Nitra in Bratislava. Slovaška agencija za promet mu je zdaj dodelila potrdilo o plovnosti.

AirCar lahko prevaža dve osebi in doseže hitrosti več kot 160 kilometrov na uro na višini več kot 2500 metrov.

"Certificiranje AirCara odpira vrata za množično proizvodnjo zelo učinkovitega letečega avtomobila. Zdaj je uradno in to je končna potrditev naše sposobnosti, da za vedno spremenimo potovanja na srednje dolge proge," je po poročanju BBC dejal Štefan Klein, ki ga je zasnoval.

V podjetju so za BBC razkrili, da nameravajo v bližnji prihodnosti leteti iz Londona v Pariz.