Leteči hotel, ki bi kraljeval nad oblaki? 'To je le še vprašanje časa'

Avtor videoposnetka Sky Cruise, ki temelji na futurističnem dizajnu umetnika Aleksandra Tujicova , in jemenski inženir Hashem Al-Ghaili je prepričan, da je le še vprašanje časa, kdaj bo letalski inženiring tudi v resničnosti dohitel njegovo vizijo. A priznava, da bi za njegovo udejanjenje potrebovali novo infrastrukturo in več prilagoditev letalske industrije.

Al-Ghaili meni, da bo njegov nenavaden koncept, predstavljen v videoposnetku, pripomogel pri premikanju meja možnega: "Takšni koncepti navdihujejo spremembe in nam pomagajo, da človeštvo peljemo naprej." Želi si namreč, da bi Sky Cruise navdihnila nove inovacije, ki bodo pomagale nadomestiti "utrujajoče" in "zastarele" izkušnje trenutnega letenja, piše CNN. "Gre za svet, v katerem se bo letenje z enega kraja na drugega spremenilo v veselo doživetje, ne pa izkušnjo utesnjenosti," je dejal.

Za koncept letečega hotela, ki bi na nebu kraljeval tudi po več let, je avtor navdih iskal pri enem svojih najljubših filmov - japonskemu animiranemu filmu "Castle in the Sky". V njem so predstavljen ogromne leteče ladje, v katerih živijo ljudje. Ogromen pa je v ideji tudi hotel Sky Cruise, v katerem bi lahko bivalo okoli 5000 gostov, ponujal pa bi tudi vrsto drugih aktivnosti, kot so na primer kinodvorane, bazeni, zdravilišča in nakupovalna središča.

Hotel bi ob tem deloval na čisto jedrsko fuzijsko energijo, ki sicer trenutno še ne obstaja, kar bi mu omogočilo, da bi nad oblaki kraljeval tudi več let, pravi Al-Ghaili. Različne surovine in goste bi medtem na tega letečega orjaka pripeljali z električnimi komercialnimi letali in zasebnimi letali.

Vendar pa vsi ne delijo zaupanja v potencial inženirjeve ideje, skeptični pa so tudi v njeno izvedljivost. "Jedrski pogon gor ali dol, gravitacija tej zadevi ne bo nikoli dovolila, da se dvigne s tal," je na spletu zapisal eden od dvomljivcev. Številni so podvomili tudi v smiselnost tega futurističnega plovila, spet drugi so izpostavili težavo zadrževanja vode v bazenu med vzletom.