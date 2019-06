Leteči taksiji realnost že na olimpijskih igrah v Parizu?

Obiskovalci Pariza lahko z letališča Charles de Gaulle na severu mesta do središča z vlakom ali avtobusom pridejo približno v eni uri. A če se bo ideja pariških letališč (ADP), Airbusa in regionalnega transporta RATP uresničila, bodo obiskovalce iger po pristanku na letališki stezi spet dvignili v zrak s samoletečimi mestnimi taksiji prihodnosti.

Podjetja so minuli teden na pariškem letalskem sejmu predstavila projekt in dodala, da so olimpijske igre odlična priložnost, da se predstavijo futuristični vertikalni taksiji (VTOL), ki lahko vzletajo in pristajajo navpično.

"Leta 2010 je prvič več kot polovica človeštva prebivala v urbanih conah in prepričani smo, da se bo številka do leta 2030 povišala na 60 odstotkov," je dejal generalni direktor Airbusa, Guillaume Faury.

Prišel je čas, da za lokalne premike uporabimo tretjo dimenzijo, je dodal. Da se bodo po Parizu kmalu premikali po zraku, smo že poročali na portalu Zeleni genij.