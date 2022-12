Leto 2022 v vesolju: premik asteroida, poslušanje Marsa in vračanje na Luno

Na božič smo sicer obeležili prvo obletnico njegovega raziskovanja vesolja. V tem času nas je očaral s presunljivimi fotografijami daljnega in bližnjega vesolja. Prve fotografije, na katerih je v objektiv ujel 13 milijard let stare zvezde, smo prejeli 12. julija.

Leto, ki je za nami, je bilo polno astronavtskih misij in znanstvenih prebojev na področju vesoljskega raziskovanja in tehnologije. Polno je bilo tudi prečudovitih fotografij, ki nam jih je na Zemljo redno dostavljal naš najbolj zmogljiv teleskop James Webb.

Ovekovečena gromozanska črna luknja

Ovekovečena je bila še ena ena gromozanska črna luknja, ki kraljuje v osrčju naše galaksije. Več let so jo preučevali, maja pa je mednarodna znanstvena ekipa Event Horizon Telescope (EHT) objavila njeno prvo fotografijo, ki so jo ustvarili s pomočjo osmih sinhroniziranih teleskopov po svetu. Znana je kot Sagittarius A* (Strelec A*) oziroma Sgr A* in ima maso štirih milijonov sonc, od Zemlje pa je oddaljena 27.000 svetlobnih let. Za njeno sliko se je trudila 300-članska ekipa.