Ekstremen skok segrevanja: 2025 tretje najtoplejše leto v zgodovini

"Opazovani skok segrevanja med letoma 2023 in 2025 je ekstremen in kaže na pospešitev stopnje segrevanja Zemlje," je v ločenem poročilu zapisal Berkeley Earth.

Povprečna globalna temperatura zraka je v zadnjih treh letih prvič za več kot 1,5 stopinje Celzija presegla predindustrijsko raven, so raziskovalci Copernicusa zapisali v svojem letnem poročilu.

Zadnjih 11 let je bilo po navedbah ameriških raziskovalcev in podnebnih opazovalcev pri EU najtoplejših, ki so jih zabeležili doslej. Leto 2024 je na vrhu te lestvice, leto 2023 na drugem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V skladu s pariškim sporazumom iz leta 2015 je segrevanje za 1,5 stopinje prag, ki so se ga države zavezale doseči. Po mnenju znanstvenikov bi ta dolgoročen cilj pomagal preprečiti najhujše posledice podnebnih sprememb. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je oktobra opozoril, da je preseganje tega praga "neizogibno", vendar bi svet lahko to obdobje prekoračitve omejil s čim hitrejšim zmanjšanem izpustov toplogrednih plinov.

Copernicus je sporočil, da bi lahko mejo segrevanja 1,5 stopinje Celzija dosegli do konca tega desetletja, kar je več kot desetletje prej, kot so sprva predvidevali. V letu 2025 so bile temperature za 1,47 stopinje Celzija višje kot v predindustrijskem času - le malo nižje kot leta 2023, medtem ko so se temperature leta 2024 segrele za 1,6 stopinje Celzija.

Po podatkih Berkeley Earth je približno 770 milijonov ljudi lani v svojih krajih doživelo rekordno tople letne razmere, medtem ko nikjer niso zabeležili rekordno hladnih letnih povprečij. Antarktika je na primer doživela najtoplejše leto od začetka meritev, Arktika drugo najtoplejše, navaja Copernicus.

Analiza AFP, ki temelji na podatkih Copernicusa, je decembra ugotovila, da so osrednja Azija, regija Sahel in severna Evropa lani doživeli najtoplejše leto v zgodovini meritev.

Organizaciji sta ob tem opozorili, da se bo leta 2026 trend nadaljeval in pričakujeta podobno stopnjo segrevanja kot v lanskem letu. Po navedbah Berkeley Earth bo letošnje leto "najverjetneje četrto najtoplejše leto od leta 1850".