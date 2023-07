NASA prvo leto teleskopa James Webb obeležila z novo fotografijo mladih zvezd

Fotografija prikazuje kompleks oblakov Rho Ophiuchi, ki je Zemlji najbližje zvezdno leglo, čeprav je oddaljeno 390 svetlobnih let. "Vesoljski teleskop James Webb je v zgolj enem letu spremenil pogled človeštva na vesolje, saj je prvič omogočil vpogled v oblake prahu in videl svetlobo iz oddaljenih kotičkov vesolja," je dejal Nelson.

"Vsaka nova fotografija je novo odkritje, ki znanstvenikom po vsem svetu omogoča, da postavljajo in iščejo odgovore na vprašanja, o katerih se jim nekoč ni niti sanjalo," je dodal.

Webbova fotografija prikazuje približno 50 mladih zvezd, ki imajo podobno ali manjšo maso kot naše Sonce. Ob nekaterih je videti značilne sence okoliških zvezdnih diskov, kar je znamenje, da se okrog njih sčasoma lahko oblikujejo planeti.

Fotografija prikazuje tudi ogromne curke vodika. "Ti se pojavijo, ko zvezda prvič prebije svojo prvotno ovojnico kozmičnega prahu in v vesolje izstreli več nasprotnih curkov, kot novorojenček, ki prvič iztegne roke v svet," je sporočila Nasa.

"Webbova fotografija kompleksa Rho Ophiuchi nam omogoča, da smo priča zelo kratkemu obdobju v zvezdnem življenjskem ciklu. Naše Sonce je pred davnimi časi doživelo takšno fazo, zdaj pa imamo na voljo tehnologijo, s katero si lahko ogledamo začetek zgodbe druge zvezde," je dejal raziskovalec Klaus Pontoppidan.

Webb ima dovolj goriva za 20-letno misijo

Vesoljski teleskop James Webb je bil izstreljen decembra 2021 iz Francoske Gvajane, nato pa je prepotoval 1,5 milijona kilometrov dolgo pot do območja, imenovanega druga Lagrangeeva točka. Njegovo prvo barvno fotografijo je 11. julija lani razkril ameriški predsednik Joe Biden. Šlo je za dotlej najjasnejši pogled na zgodnje vesolje, ki sega 13 milijard let nazaj.

Teleskop Webb se ponaša z zrcalom, ki meri več kot 6,5 metra, ter z večplastno zaščito pred soncem v velikosti teniškega igrišča. Za razliko od predhodnika Hubbla deluje predvsem v infrardečem spektru, kar mu omogoča pogled v oblake prahu, kjer danes nastajajo zvezde in planetarni sistemi.

Njegova ključna odkritja med drugim vključujejo nekatere najzgodnejše galaksije, ki so nastale nekaj sto milijonov let po velikem poku, ugotavljanje sestave ozračja planetov zunaj našega osončja z ločljivostjo, kakršne še ni bilo, in osupljive nove poglede na planet Jupiter.

Webb ima dovolj goriva za 20-letno misijo in bi lahko prinesel novo obdobje v astronomiji. Kmalu se mu bo v orbiti pridružil evropski vesoljski teleskop Euclid, ki je bil izstreljen 1. julija, da bi raziskoval temno energijo in temno snov.