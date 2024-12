Najbolj iskana serija na Googlu je Skrito v raju

Google je objavil svoj že tradicionalni pregled "Leto v iskanju", ki nam pove, po čem smo najpogosteje vpraševali največji spletni iskalnik, in nas hkrati spomni na osebe, stvari in dogodke, ki so zaznamovali mesece iztekajočega se leta. Med njimi je zelo visoko priljubljena serija Skrito v raju, ki se v letu 2025 vrača z drugo sezono.

Največkrat iskani pojmi v letu 2024 FOTO: Google icon-expand

Euro 2024, Dallas Mavericks in Skrito v raju. To je trojica najbolj pogostih iskanj v Googlu v letu 2024. Med prvimi petimi najbolj iskanimi gesli najdemo še olimpijske igre, ki so letos poleti potekale v Parizu, in OTP banko, pod okriljem katere sta se združili Nova KMB in SKB. Pod črto torej: Slovenci se navdušujemo nad športom, hladne pa nas ne pusti niti kakovostna domača produkcija. Serija Skrito v raju se sicer naslednje leto vrača z drugo sezono, ko bomo spet pokukali v kamp Paradiso in nadaljevali od tam, kjer sta Lara in Mark po novici, ki jima je obema spremenila življenje, zaključila.

Skrito v raju zaseda vodilno mesto med najbolj iskanimi filmi in serijami. Sledi ji biografska drama Toma, ki temelji na zgodbi Toma Zdravkovića, enega najbolj ikoničnih srbskih pevcev in kantavtorjev. Tako film kot serijo, oba je režiral odlični Dragan Bjelogrlić, si lahko pogledate na Voyo. Na tretjem mestu je serija Griselda, ki temelji na resnični zgodbi kolumbijske podjetnice v svetu trgovine z drogo, Griseldi Blanco. Sledi nadaljevanje ameriškega epskega znanstvenofantastičnega filma Dune: Peščeni planet ter psihološki gotski temačni komični triler Saltburn.

Najpogosteje iskane osebe v letu 2024 FOTO: Google icon-expand

Na vrhu lestvice najpogosteje iskanih oseb je, presenetljivo, nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, sledi ji valižanska princesa Kate Middleton, na tretjem mestu je novi stari ameriški predsednik Donald Trump, za njim pa sta hrvaški predstavnik in slovenska predstavnica na Evroviziji 2024, Baby Lasagna ter Raiven, ki sta tako tudi najbolj iskana izvajalca. Baby Lasagni in Raiven na tretjem mestu najbolj iskanih izvajalcev sledi Magnifico, ki je obenem poskrbel za najbolj iskan koncert. Na četrtem in petem mestu med izvajalci sta Challe Salle in Dino Merlin.

Med najbolj iskanimi koncerti Magnificu sledijo še Ed Sheeran, Radio 94, Gušti in Adele. Med najbolj iskanimi športnimi dogodki poleg že omenjenih Eura 2024 in olimpijskih iger najdemo vse tri tritedenske kolesarske dirke: Tour de France, Giro d'Italia in La Vuelto.