Letošnja Nobelova nagrada za fiziko za prispevek k razumevanju razvoja vesolja in mesta Zemlje v njem

Teoretični okvir Jamesa Peeblesa, ki ga je razvil v dveh desetletjih, je temelj našega sodobnega razumevanja zgodovine vesolja, od velikega poka do današnjih dni, so zapisali. Peeblesovo odkritje je pripeljalo do vpogleda v naše kozmično okolje, v katerem znana snov predstavlja le pet odstotkov vse snovi in ​​energije, ki jih vsebuje vesolje. Preostalih 95 odstotkov se skriva pred nami. To je skrivnost in izziv sodobne fizike.

Michel Mayor in Didier Queloz pa sta raziskovala našo domačo galaksijo, mlečno cesta, in iskala neznane svetove. Leta 1995 sta opravila prvo odkritje planeta zunaj našega osončja, eksoplaneta, ki je krožil okoli Soncu podobni zvezdi. Njuno odkritje je izzvalo naše predstave o teh čudnih svetovih in privedlo do revolucije v astronomiji. Več kot 4000 znanih eksoplanetov preseneča s svojim bogastvom oblik, saj večina teh planetarnih sistemov ni videti kot naš. Ta odkritja so privedla do tega, da so raziskovalci razvili nove teorije o fizičnih procesih, odgovornih za rojstvo planetov, so navedli člani akademije.