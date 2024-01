Liter vode v plastenki vsebuje do 240.000 nanoplastičnih delcev

Rezultati študije, objavljene v reviji ameriške Nacionalne akademije znanosti (NAS), so pokazali, da en liter vode v plastenki povprečno vsebuje od 110.000 do 370.000 delcev plastike. Od tega je bilo okrog 90 odstotkov delcev nanoplastike, ostalo pa mikroplastike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za mikroskopsko majhne plastične delce, ki odpadejo in se ločijo od večjih kosov plastike, danes pa jih lahko najdemo povsod, od oceanov do polarnih ledenikov in gorskih vrhov. Mikroplastika in nanoplastika se pretakata po vseh ekosistemih in se pogosto znajdeta tudi v pitni vodi ali hrani.

Mikroplastični delci so definirani kot delci plastike, manjši od petih milimetrov, nanoplastični delci pa so manjši od enega mikrometra ali ene milijardinke metra. So tako majhni, da lahko preidejo skozi človekov prebavni sistem in pljuča, vstopijo neposredno v krvni obtok in od tam v organe, vključno z možgani in srcem.

V okviru študije so znanstveniki testirali vodo v plastenkah, ki jo tržijo tri vodilne blagovne znamke, vendar so se odločili, da jih ne bodo imenovali, je povedal Beizhan Yan, profesor geokemije na univerzi Columbia in eden od soavtorjev raziskave. "Menimo, da vse vrste vode v plastenkah vsebujejo nanoplastiko, zato bi se lahko izpostavljanje le treh priljubljenih blagovnih znamk zdelo nepošteno," je še dejal Yan.

Avtorji študije ob tem poudarjajo, da so dosedanje raziskave o vplivu nanoplastičnih delcev na ekosisteme in zdravje ljudi omejene. Nekatere so jih sicer že povezale z negativnimi učinki, kot so reproduktivne težave in želodčne motnje. Načrtujejo, da bodo v prihodnosti na enak način testirali tudi vzorce vode iz pipe.