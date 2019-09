'Ljubimca iz Modene' sta bila moška

Okostji so odkrili v rimski nekropoli Ciro Menotti v Modeni, poleg še 11 drugih. A dve okostji sta pritegnili pozornost, saj se je par držal za roke, medtem ko so nekatera druga okostja kazala znake poškodb, ki so jih najverjetneje utrpeli med spopadom. Pokopani so bili med četrtim in šestim stoletjem, raziskovalci z bolonjske univerze pa so bili sprva prepričani, da gre za moškega in žensko. Sedaj so uporabili novo tehniko za ugotavljanje spola – analizirali so peptide v sklenini. V članku, ki so ga objavili ob novih ugotovitvah, so zapisali: "Ob odkritju so množični mediji takoj predvidevali, da gre za moškega in žensko, čeprav slaba ohranjenost okostja ni omogočala, da bi to potrdili." Dodali so, da to, kako sta bila pokopana, takrat ni spadalo med tradicionalne načine pokopov in "predstavlja prostovoljno izraženo predanost med dvema posameznikoma".