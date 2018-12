Slovenska strokovnjakinja nad stranske učinke 'koktejlov zdravil' z umetno inteligenco

Umetna inteligenca prodira na številna področja, tudi v medicino. Med raziskovalci, ki so aktivni na tem področju, je tudi Marinka Žitnik, ki se s sodelavci ukvarja z razvojem umetne inteligence za reševanje kompleksnih vprašanj s področja biologije in medicine.

S sogovornico, ki o svojem delu govori z velikim žarom in zanosom, smo se pogovarjali o potencialu, ki ga ima umetna inteligenca tako za zdravnike, paciente kot zdravstvene sisteme in farmacevtsko industrijo, na področju predpisovanja zdravil, kar je trenutno njeno pomembno področje raziskovanja, pa tudi o etičnih etičnih vprašanjih, ki se odpirajo skupaj z uporabo velikih baz podatkov in umetne inteligence.

Zakaj je vašo pozornost ujelo prav vprašanje stranskih učinkov zdravil?

Motivirala sta nas dva pomembna aspekta. Prvi je ta, da skoraj polovica, 46 odstotkov prebivalstva ZDA, ki je starejša od 65 let, jemlje vsaj pet zdravil na recept hkrati. To je ogromna številka. Izkaže se tudi, da ni nič nenavadnega, da najdete pacienta, ki je na dvajsetih zdravilih hkrati.

Kaj se zgodi? Ko k zdravniku pride pacient, mu ta običajno predpiše zdravilo. Pogosto ima pacient celo več bolezni hkrati oziroma je njegovo zdravstveno stanje tako kompleksno, da zdravnik predpiše več zdravil. In zgodi se, da pride do nezaželenih stranskih učinkov, ti pa vodijo ki vodijo v dodatne, nove recepte in tako naprej. Lahko se vrti začaran krog.

Seveda so bile opravljene tudi študije o tem, kakšni so stroški zdravljenja stranskih učinkov vseh teh zdravil. Ocena je, da gre v ta namen v ZDA letno okoli 177 milijard dolarjev. Tako z vidika pacienta kot s finančnega vidika je torej to nedvomno problem, ki ga želimo rešiti.

Želja je, če gre, zmanjšati število zdravil, ki jih pacient jemlje. Tako zaradi pacienta samega kot z vidika stroška za osebo in zdravstveni sistem.

Problem, ki ga farmacevtska industrija ne rešuje?

Sprva smo menili, da najbrž ga. Preden je zdravilo potrjeno, mora namreč skozi klinične raziskava, v kliničnih raziskavah pa je zelo pomemben ravno aspekt ali je zdravilo varno in kakšni so njegovi stranski učinki.

A težava je, da se klinične raziskave delajo v kontekstu enega samega zdravila. Ko se razvija zdravilo, se torej naredi samo raziskava o učinkih tega zdravila, ko je uporabljano samostojno.

Vemo pa, da v praksi temu pogosto ni tako. Vendar odgovor na vprašanje, kaj se zgodi, ko ljudje uživajo koktejl zdravil, dobimo samo, ko se zdravila začnejo predpisovati v različnih kombinacijah in pacienti zdravnikom poročajo o svojih izkušnjah.

Kako na področje analize podatkov o stranskih učinkih zdravil vstopa umetna inteligenca? Katere so njene glavne prednosti?

Eksperimentalno, s kliničnimi raziskavami, medicinskimi eksperimenti je to področje težko raziskati, ker je treba obdelati ogromne količine podatkov. Možnih kombinacij zdravil je namreč zelo veliko. Na ameriškem trgu je okoli 5000 odobrenih zdravil. To pomeni, če gledamo samo kombinacijo parov zdravil, je to 25.000.000 eksperimetov, ki bi jih morali izvesti. Kaj šele, če bi želeli preveriti vse možne kombinacije petih zdravil.

Mislim, da gre za izvrsten primer, ki kar kliče po računskih postopkih, umetni inteligenci, da ta ogromen prostor učinkovito razišče, predvsem v smislu, katere kombinacije prinašajo najboljše učinke, katerim se je bolje izogniti.

Kako konkretno lahko algoritmi, tudi ta, ki ga testirate, pomagajo pacientu oziroma zdravniku?

Zdravniku lahko algoritem priporoči, katera kombinacija zdravil bi bila za pacienta najbolj varna in katera najmanj. Torej, kakšne stranske učinke lahko pacient doživi ob določeni kombinaciji. Tako se zdravnik lažje odloči za optimalno kombinacijo.

Pristop pa je uporaben tudi za ljudi, ki lahko povečajo skrb za lastno zdravje, še posebej z zgodnjim odkrivanjem opozorilnih znakov določenih stanj in bolezni. V neki raziskavi so na primer ugotovili, da lahko zgolj s tem, da analiziramo, kako hitro nekdo tipka v brskalnik ali išče po brskalniku, opazimo zgodnje znake Alzheimerjeve ali parkinsonove bolezni, ker se vzorec tipkanja zelo spremeni.

Pravzaprav je zbranih ogromno podatkov, tudi takšnih, za katere sprva sploh ne bi pomislili, da razkrivajo informacije o zdravstvenem stanju posameznika, pa jih. Trenutno je namreč ogromno naprav, ki generirajo ogromno količino podatkov – med drugim o gibanju, prehrani ljudi ... in s primernim algoritmom umetne inteligence se ti podatki lahko analizirajo in uporabijo za to, da se človeka opozori na to, da se je mogoče spremenil njegov način življenja, obnašanje, zmožnost določenih fizičnih aktivnosti, in bi bilo mogoče dobro obiskat zdravnika.

Kakšna je možnost napak?

Govorimo o računskih postopkih, statističnih metodah ... Lahko se zgodijo primeri, ko te metode povsem odpovejo, ko lahko predlagajo nekaj, kar je povsem nesmiselno ali bi bilo lahko celo nevarno za pacienta. Zato na vse te algoritme gledamo predvsem kot na pripomočke, ki lahko bolj zgodaj opozorijo bodisi človeka ali specialista, da je nekaj smiselno preveriti. Potem je pa končna odločitev na posamezniku oziroma na zdravniku.

Smo že blizu trenutku, ko bodo tovrstni algoritmi v zdravstvu del vsakdana?

Gre za proces, pri katerem je potrebnega ogromno sodelovanja različnih strokovnjakov. Do določene mere se v naprednih zdravstvenih sistemih te stvari že uporabljajo, veliko je eksperimentalnih primerov. Z raziskavo, kjer napovedujemo stranske učinke kombinacij zdravil, smo sedaj v fazi, ko smo se povezali z nekaj bolnišnicami na Stanfordu in Harvardu, in zdaj algoritem testiramo v klinični praksi, kar pomeni, da na podatkih resničnih pacientov preverjamo, kaj bi za te paciente napovedal naš algoritem in kaj bi, če bi bila napoved dejansko upoštevana, to pomenilo za pacienta – bi ta napoved vplivala pozitivno ali negativno na njegovo zdravje.

Seveda je delo omejeno na manjše število pacientov, ampak za nas je pomembno, da se pokaže, ali lahko ta algoritem dejansko uporabljamo v praksi – torej ne samo, da o njem pišemo v članku, ga testiramo na omejenih podatkih v kontroliranem okolju, ampak da dobi tudi uporabno vrednost.

Preden se lahko to zgodi, je seveda potrebo narediti ogromno testiranj, še posebej moramo preveriti "robne primere", ki jih je še posebej v medicini veliko. Človeško telo je živ organizem in pogosto se zgodi nepričakovano, pogosto dobimo pacienta kot ga še nismo imeli. Treba je vedeti, kaj bo algoritem storil, ko bo prišlo do takšnega netipičnega primera.

Prav tako moramo ugotoviti, kaj se zgodi, če algoritem prenesemo iz ene bolnišnice v drugo, saj imajo bolnišnice različne interne dogovore, ko gre za beleženje podatkov o diagnozah pacientov in podobno. Veliko je torej izzivov pri prenosu algoritmov že med ustanovami, kaj šele iz enega na drugi zdravstveni sistem. Kar pa je v ZDA realnost in problem. Enotnega sistema namreč ni in to predstavlja izziv tudi na raziskovalnem področju. Ljudje se tudi selijo, s tem zamenjajo zdravstveni sistem in izgubijo zgodovino zdravljenja. Precej lažje je v evropskih državah, ker ima večina nacionalne zdravstvene sisteme, kjer je lahko zdravniku in algoritmom na voljo celotna zdravstvena zgodovina osebe. V Ameriki tega skoraj ni.

Za raziskovanje potrebujete dostop do občutljivih podatkov o pacientih. Kako to poteka?

Te podatke potrebujemo za testiranje modela v klinični praksi, kar počnemo trenutno. Za to potrebujemo dovoljenja, ki smo jih podpisali z bolnišnicami. V praksi imamo dve možnosti. Algoritem lahko prenesemo na strežnike bolnišnice. To se zgodi v primerih, ko podatki ne smejo zapustiti njihovih strežnikov bolnišnice. V določenih primerih, še posebej, ko gre za bolnišnice, ki so povezane z univerzo, pa lahko dostopamo do podatkov.

Sprva smo sicer delali brez dostopa do občutljivih podatkov o pacientih. In sicer tako, da smo uporabili ameriško bazo, ki beleži stranske učinke zdravil, o katerih poročajo pacienti.

To je velika baza za celotne ZDA, zanimiva zaradi svoje obsežnosti, pokriva namreč vsa zdravila, ki so trenutno potrjena na ameriškem trgu in tudi vse bolezni, za katere trenutno tam obstaja zdravljenje. So pa podatki agregirani v smislu, da ne vemo identitete posameznika, na katerega se podatek nanaša, ampak zgolj, kolikšen delež pacientov z določeno boleznijo jemlje določena zdravila in ima določen stranski učinek.

To je zadostovalo za prvi model, ki smo ga razvili. Dali smo mu na voljo vse razpoložljive podatke do recimo leta 2015. Uporabilo se jih je za izgradnjo napovednega modela. Ta napovedni model nato uporabimo za napovedi, vidimo, katere so najbolj verjetne in preverimo, koliko je bilo potrjenih med leti 2015 in 2018. Simulirali smo torej prihodnost s podatki iz preteklosti. In ugotovili, da smo bili pri tem kar uspešni, kar nas je vodilo v to, da smo poiskali partnerstva z bolnišnicami, kar nam zdaj omogoča dejansko praktično testiranje.

Konkreten primer - na Stanfordu smo začeli študijo, kjer se ukvarjamo z rakom na prostati. Analiziramo podatke 16.000 pacientov, ki imajo raka prostate in so zdravljeni v stanfordskih bolnišnicah. Za te paciente imamo njihovo celotno zgodovino in tudi vemo, kakšen je njihov trenutni status, njihovo trenutno zdravstveno stanje. Zanima nas, ali pacient še živi oziroma koliko časa po primarni terapiji je še živel. To je osnovno merilo uspešnosti algoritma, če lahko uspešno napove oziroma identificira terapijo, ki bo optimalno zdrava, da bo pacient živel čim dlje in čim bolj kvalitetno, torej s čim manj stranskimi učinki in dodatno predpisanimi zdravili.