Je pošast iz Loch Nessa v resnici ogromna jegulja?

Pošast iz Loch Nessa bi bila lahko ogromna jegulja, menijo novozelanski znanstveniki. Ti so namreč odvzeli številne vzorce kalne vode iz jezera, jih analizirali in poskusili katalogizirati vsa živa bitja v jezeru. Z analizo pa so znanstveniki izločili možnost, da v jezeru prebiva velika skrivnostna žival, ki naj bi se skrivala za slavno pošastjo iz Loch Nessa. Niso našli niti dokazov o morebitnem prazgodovinskem morskem plazilcu oziroma pleziozavru, somu ali grenlandskem morskem psu, ugotovitve raziskave povzema BBC.

Skrivnost o pošasti iz Loch Nessa sicer velja za eno najstarejših in najbolj znanih škotskih mitov - zgodbe in pripovedovanja lahko zasledimo celo 1500 let nazaj oziroma v leto 565, ko naj bi irski misijonar videl zver v reki Ness. Prvo sodobno videnje pa sega v 30. leta preteklega stoletja, ko je lokalni časopis The Inverness Courier poročal zgodbo Aldie Mackay, ki naj bi videla slavno Nessie. To so takrat opisali kot kitu podobno bitje. Takratni urednik pa je skrivnostno bitje opisal kot pošast, kar je prispevalo k sodobnemu mitu.

Leto kasneje, v letu 1934, je polkovnik Robert Kenneth Wilson nato trdil, da je posnel fotografijo pošasti med vožnjo ob jezeru. 60 let kasneje je bilo dokazano, da je fotografija ponaredek oziroma prevara, "pošast" na sliki pa naj bi bila v resnici igrača.

A skozi desetletja so se kljub temu pojavljala števila videnja in teorije o pošasti. Gary Campbell, ki beleži vsa videnja je za BBCdejal, da v povprečju prejme okoli deset poročil o videnju nečesa nepojasnejega v jezeru. Nova raziskava pa po njegovem mnenju ne bo imela vpliva na turizem, ki se je razvil okoli Loch Nessa. "Pošast iz Loch Nessa se je razvila v svetovno ikono," je dejal.