Luna bo opoldne delno zatemnila Sonce

Sončev mrk nastane, ko Luna preide med Soncem in Zemljo ter vrže svojo senco na naš planet. Do popolnega Sončevega mrka pride, ko Luna popolnoma prekrije Sonce in del Zemlje za trenutek potisne v popolno temo. A tokratni mrk, ki bo na poti prečkal Evropo, severno Afriko in Bližnji vzhod, bo le delen.

Luna bo največji del Sonca, in sicer 82 odstotkov, prekrila nad Kazahstanom, vendar tudi to ne bo dovolj za zatemnitev dnevne svetlobe, je povedal astronom pariškega observatorija Florent Deleflie. "Da bi občutili temo na nebu, da bi zaznali nekakšno hladno svetlobo, mora biti zakritega vsaj 95 odstotkov Sonca," je pojasnil.