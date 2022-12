Luna osamljena že pol stoletja. Človeštvo se tja ni več vrnilo

Mineva pol stoletja, odkar je proti Luni poletela misija Apollo 17. To je bila šesta in tudi zadnja misija, ki je na Luno popeljala človeka. "Odhajamo, kot smo prišli. In če bo Bog dal, se bomo vrnili z mirom in upanjem za vse človeštvo," so le nekatere od slavnih besed, ki so zaznamovale zgodovino vesoljskih poletov. A Luna je od takrat samevala. Človeštvo se namreč na ta Zemljin satelit ni več vrnilo.

Šesta in zadnja Apollova misija pristanka na Luni se je začela 7. decembra 1972 z izstrelitvijo Apolla 17. Imena, ki so zaznamovala to 12-dnevno misijo, pa so bila: Eugene Andrew Cernan, poveljnik odprave, Ronald Ellwin Evans, pilot komandnega modula, in Harrison Hagan Schmitt, pilot lunarnega modula, tudi prvi usposobljeni geolog, ki je potoval na Luno. Cernan je zasedel levi sedež, Schmitt desnega, Evans pa se je kot zadnji usedel na sredino.

icon-expand Misija Apollo 17 FOTO: NASA

Program Apollo je bil niz ameriških vesoljskih poletov in odprav med letoma 1961 in 1972.

Da bi si ogledali izstrelitev, se je na plažah v bližini Nasinega vesoljskega centra Kennedy na Floridi zbralo na tisoče ljudi. Začelo se je odštevanje, a brez težav seveda ni šlo. Števec se je zaradi težav ustavil kar dvakrat, a naposled je ekipi uspelo napako v sistemu odpraviti. Z dvema urama in 40 minutami zamude je Nasin števec le pristal na nuli, na ploščadi se je zakadilo in raketa Saturn V je razsvetlila nočno nebo. Evans je kmalu po vzletu posnel štiri fotografije, ki prikazujejo Zemljin disk. Ena izmed njih je prejela ime Blue Marble, zaslovela je kot največkrat reproducirana fotografija vseh časov. Po tridnevni plovbi po vesolju je trojica 10. decembra prispela v Lunino orbito in začele so se priprave na pristanek na lokaciji Taurus-Littrow.

icon-expand Blue Marble FOTO: NASA

Eden od dveh glavnih ciljev misije je bil pridobitev vzorcev visokogorskega materiala, ki so bili starejši od obsežne ravnine lave v Imbriumskem bazenu na Luni. Drugi pa je bil raziskovanje možnosti mladega, eksplozivnega vulkanizma v tej regiji. Njihova misija je bila uspešna z več vidikov. Na Zemljo so prinesli največjo serijo luninih vzorcev, ki so kasneje privedli do novega razumevanja luninega izvora. Ob tem pa so zabeležili vrsto pomembnih zgodovinskih časovnih meritev: to je bila misija, ki je v Lunini orbiti preživela največ časa, prav tako so najdlje preživeli na površju tega satelita, tam pa so izvedli tudi najdaljše skupne dejavnosti zunaj plovila. Ko je poveljnik Cernan 14. decembra še zadnjič zapustil lunino površino, je izjavil zdaj znane besede: "Odhajamo, kot smo prišli, in če bo Bog dal, se bomo vrnili z mirom in upanjem za vse človeštvo." A Luna je vse od takrat samevala. Človeštvo se nanjo ni več vrnilo.

Zanimiva dejstva misije Apollo 17: 1. Na označbah misije je prevladovala podoba grškega boga sonca Apolona.

2. Apollo 17 je bila doslej zadnja človeška odprava na Luno.

3. Posadka misije je na Luni zbrala najstarejši kamen na Luni, ki nikoli ni bil podvržen trku z meteoritom, imenovan Troctolite 76535. Kamen, ki je star okoli 4,2 milijarde let, dokazuje, da je imela tudi Luna nekoč svoje magnetno polje, ki ga je poganjalo jedro v središču. 4. Pridobili so tudi vzorce "oranžne prsti", ki vsebujejo vulkansko steklo iz eksplozivnega izbruha, ter izvajali znanstvene poskuse. 5. Na plošči, ki so jo astronavti pustili na Luni, piše: "Tukaj je človek končal svoje prvo raziskovanje Lune decembra 1972. Naj se duh miru, v katerem smo prišli, odraža v življenju vsega človeštva." 6. Ta misija je na Luno popeljala prvega znanstvenika.

'V tej polovici stoletja je znanost močno napredovala' Slovenski astrofizik Matjaž Zwitter je bil, ko je Neil Armstrong prvič stopil na Zemljin satelit, star le osem let, v času zadnjega poleta je bil star 11. "Luna je zanimiv satelit. Prav zaradi teh misij smo dobili določene informacije o njegovem nastanku, vemo pa tudi, kako si lahko z Luno pomagamo na poti do Marsa in dlje," je dejal.

Nasin program človeških vesoljskih poletov je 50-letno obdobje od Apolla 17 porabil za izvajanje poletov v nizki Zemljini orbiti. Izvedli so 135 izstrelitev raketoplana Space Shuttle, gradili Mednarodno vesoljsko postajo, številne izkušnje, pridobljene pri življenju in delu v mikrogravitacijskem okolju, pa so postavile temelje za projekt Artemis. Zwitter je poudaril, da smo se od zadnjega poleta na Luno zelo veliko naučili o našem osončju, prav tako pa da je za astrofiziko zelo pomembno tudi, da imamo v vesolju teleskope. Ti so nam povedali marsikaj: "Od tega, kdaj se je vesolje začelo, iz česa je sestavljeno, pa tudi do tega, kako se razvija. V tej polovici stoletja je znanost močno napredovala."