Junijska 'jagodna' polna luna najnižje nad obzorjem v zadnjih 18 letih

Svetli prizori lune na nebu so bili videni od Grenlandije in Zelenortskih otokov proti vzhodu preko Evrazije, Afrike in Avstralije, kjer so fotogenične prizore lovili številni navdušenci.

Tokratna luna je prva poletna polna luna in bo polna še približno tri dni, do ponedeljka ponoči. Sovpada z začetkom poletja severno od ekvatorja in začetkom zime južno od ekvatorja.

Junijska polna luna je sicer dobila tudi vzdevek jagodna luna, vendar ne zaradi svoje barve. Indijanska plemena, ki živijo na severovzhodu ZDA, so to luno namreč uporabljala za orientacijo časa za nabiranje zrelih junijskih jagod. Staro evropsko ime za to polno luno je medtem medena luna.

V četrtek malo pred 23. uro je s sončevim obratom nastopil tudi prvi dan koledarskega poletja. Prav zato se tokratna luna zdi svetlejša, ker zrcali položaj sonca. Ko je sonce najvišje, je polna luna, ki je nasproti Sonca, najnižje. Tako nizek položaj lune se sicer ponovi na vsakih 18,6 leta.