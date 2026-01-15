Štirje astronavti proti Luni že prihodnji mesec?

Najkasneje 6. februarja naj bi proti Luni znova poletela raketa s človeško posadko na krovu, je sporočila Nasa. Naš edini naravni satelit bodo takrat po načrtih obkrožili štirje astronavti, nato pa bodo po 10 dneh pristali v Tihem oceanu. Tudi astronavtka slovenskih korenin Sunita Williams, ki se te dni mudi v Sloveniji, je ob torkovem obisku Vesoljskega centra Noordung v Vitanju potrdila, da je v teku program Artemis in da upa, da bo izstreljen prihodnji mesec. "Takrat bomo dobili vesoljsko plovilo, ki bo krožilo okoli Lune v drugačni orbiti kot v preteklosti, kar je nekoliko težje," je dejala in dodala, da vsi skušajo priti na Luno.

Misija je sicer odvisna od več dejavnikov - od vremena do zmogljivosti rakete, okno za polet pa imajo sicer med 31. januarjem in 14. februarjem, poroča Metro.

Okoli Lune v kapsuli Orion

Artemis, Nasin program vrnitve na Luno, sicer že leta pestijo zamude, tehnične težave in krčenje proračuna, kar je generacijam astronavtov skoraj onemogočilo možnost, da bi stopili tja, kjer je leta 1969 kot prvi stopil Neil Armstrong. Nazadnje pa so ljudje na Luni pristali med misijo Apollo 17 leta 1972. Ameriški predsednik Donald Trump si je sicer že med svojim prvim mandatom za cilj zadal vrnitev ZDA na Luno, ko je leta 2017 podpisal pogodbo za Artemis. Vesoljski uradniki so bili takrat zadolženi, da v sodelovanju s komercialnimi podjetji, kot je na primer SpaceX Elona Muska, zgradijo postajo Gateway v Lunini orbiti. Prva misija projekta, znana kot Artemis I, je vključevala kapsulo Orion, ki je leta 2022 brez posadke opravila 1,3 milijona milj (dobra dva milijona kilometrov) dolg polet okoli Lune.

Luna FOTO: AP

Za razliko od misij Apollo, torej druga misija Artemis ne bo pristala na Luni, bo pa vseeno to prva človeška misija, ki bo po 53 letih zapustila nizko Zemljino orbito. To bo tudi prvič, da bodo astronavte izstrelili na vrhu Nasine velikanske rakete Space Launch System, ti pa bodo nato v kapsuli Orion krožili okoli Lune. Ta oprema je bila eden glavnih razlogov, da so Artemis II prestavili za več kot eno leto. Nasa je kot razlog navedla težave z Orionovim sistemom za ohranjanje življenja.

Kdo bo sedel v raketi?

Posadko Artemis II bodo sestavljali trije Nasini astronavti – Reid Wiseman, Victor Glover in Christina Koch – ter Kanadčan Jeremy Hansen. Prva misija, ki naj bi človeštvo vrnila na Luno, pa je sicer predvidena za leto 2027. Pristala naj bi na južnem polu naše stalne spremljevalke.