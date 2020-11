Na voljo aplikacija, ki vam prevede mijavk vaše mačke

Inženir, ki je sodeloval tudi pri razvijanju Amazonove Alexe, je poskrbel za navdušenje med lastniki in ljubitelji mačk. Predstavil je aplikacijo 'MeowTalk', ki posname mijavkanje vaše mačke in vam to tudi prevede. Trenutno je v bazi aplikacije 13 prevodov. Najpogostejši pa so seveda: "nahrani me", "lačna sem", "pusti me pri miru" ...

Raziskave sicer razkrivajo, da mačke ne poznajo skupnega 'jezika', poroča BBC. Mijavkanje vsake mačke je torej unikatno, nekatere pa se izražajo glasneje kot druge, dodajajo. Aplikacija zato nima splošne baze mačjih zvokov, ampak se prevodi prilagajajo vsakemu uporabniškemu profilu posebej, pojasnjujejo na BBC. S snemanjem posameznih zvokov lahko programska oprema za umetno inteligenco bolje razume glas vsake posamezne mačke – več kot ga torej uporabljate, natančnejši postane program za prepoznavo. Eden izmed razvijalcev aplikacije, Javier Sanchers, pravi, da je to pomembno predvsem zdaj, v času epidemije, saj bi lahko takšen mehanizem lastnikom omogočil, da bi bolje razumeli svoje mačke in zgradili zelo pomembno povezavo z njimi. icon-expand Mačka z masko FOTO: Shutterstock Aplikacija je že na voljo, in sicer brezplačno. A pozor, za zdaj ta še v povojih, v začetnih fazah razvoja, zato jo spremljajo precej mešane ocene lastnikov mačk. Kar precej uporabnikov se pritožuje nad napakami. Kot piše BBC, so uporabniki med drugim zapisali, da se nekateri ne uspejo povezati z omrežjem Wi-Fi. Spet drugi so ves časa dobivali prevod, da jih ima njihova mačka rada – kot da je to edino, kar ima za povedati kosmatinka. No, lastnica je dodala, da je ta prevod dobila tudi takrat, ko je njena mačka sredi igre pihala in renčala. Aplikacija je dobila tudi veliko pozitivnih komentarjev: "Za zdaj je seveda ne jemljem resno, a je zelo zabavna. Videti je obetavno. Mogoče pa bo tehnologija nekoč res lahko prevedla, kaj mi sporoča moj hišni ljubljenček."Nekateri uporabniki so sicer zaskrbljeni nad dostopom aplikacije do osebnih podatkov, saj ta shranjuje zvočne posnetke. icon-expand Le kaj vam sporoča vaša mačka? FOTO: Shutterstock Nikar je ne jemljite resno, za zabavo pa je dobrodošla Poleg tega pa so nekateri vedenjski strokovnjaki za mačke izrazili pomislek, da lahko aplikacija v resnici pripelje do komunikacijskih šumov med ljubljenčkom in lastnikom, če jo ta jemlje preveč resno. Strokovnjakinja za vedenje mačk Anita Kelsey je pojasnila, da mačje predenje ne pomeni nujno, da je mačka zadovoljna in spokojna. Tako lahko mačka recimo išče vašo pozornost ali nakazuje neugodje. Strokovnjakinja je poudarila, da v resnici verjetno ne bomo nikoli sposobni prevesti mačjega mijavkanja v človeški jezik. Vse, kar lahko storimo, je da se s svojimi mačkami zabavamo, to, kaj nam sporočajo v našem jeziku, pa prepustimo domišljiji. Aplikacija je lahko zabavna in nič škodljivega ni, če se s svojo mačko malo pozabavate, je sklenila.