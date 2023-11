'Magellan je bil morilec, zato galaksiji ne bi smeli biti imenovani po njem'

Vendar astronomi trdijo, da bi se morali njegovega imena spominjati še po nečem bolj temačnem, poroča Guardian. "Magellan je storil grozljiva dejanja. Na območju, kjer so danes Guam in Filipini, je s svojimi možmi požigal vasi in ubijal prebivalce," pravi astronomka Mia de los Reyes s kolidža Amherst v Massachusettsu. Magellan je namreč s špansko odpravo dosegel današnje Filipine, kjer je tudi umrl v bitki z domorodci.

Ferdinand Magellan je z več dejanji poskrbel, da njegovo ime ne bo nikoli pozabljeno. Najprej se je leta 1519 odpravil na pot okoli sveta, postal pa je tudi prvi Evropejec, ki je prečkal Pacifik. Poleg tega so po njem poimenovani dve satelitski galaksiji, Veliki in Mali Magellanov oblak.

Reyesova zdaj poziva Mednarodno astronomsko zvezo, naj Magellanove oblake preimenuje. "S številnimi drugimi astronomi menimo, da se astronomski objekti ali naprave ne bi smele imenovati po Magellanu ali po kom drugem, ki ima nasilno kolonialistično zapuščino."

Niso pa sporna samo njegova nasilna dejanja, temveč, kot pravi profesor David Hogg z Univerze v New Yorku, tudi dejstvo, da oblaka nista njegovo odkritje. Avtohtoni prebivalci južne poloble so namreč Magellanove oblake videli že prej in jih drugače poimenovali, po raziskovalcu so ime dobili šele konec 19. stoletja.

"Ko ohranjamo imena ljudi, kot je Magellan, katerih dejanja so povzročila škodo, odtujimo skupnosti, ki so bile oškodovane," je bila jasna Reyesova.

Sicer je poziv k spremembi imena zadnja bitka v naraščajoči revoluciji v nomenklaturi, v kateri veliko raziskovalcev zahteva spremembe imen, ki veljajo za sporna. Kot je prejšnji teden pisal Observer, so med njimi tudi objekti, poimenovani po Hitlerju in Mussoliniju.

Za zdaj ni jasno, kakšno ime bi lahko pridobili zdajšnji Magellanovi oblaki, eden od predlogov je bil "Mlečni oblaki". Toda Magellanovo ime nosi tudi 6,5 metra velik teleskop v Čilu, trenutno pa gradijo še en izjemno velik teleskop v Čilu, ki bo prav tako nosil njegovo ime. Po pomorščaku je poimenovan še preliv na skrajnem jugu celinske Južne Amerike, ki predstavlja najpomembnejši naravni prehod med Atlantikom in Tihim oceanom.

Tudi ime Tihi ocean je skoval prav Magellan, do 18. stoletja so namreč ocean pogosto imenovali Magellanovo morje.