Mala Hope, čudež za veterinarje

Družina, ki je mačjega mladiča prinesla v lokalno zavetišče, je sprva mislila, da gre za mačko. Ob sprejemu v zavetišče so belo-črno muco poimenovali Hope, ob veterinarskem pregledu pa so veterinarji presenečeno ugotovili, da vendarle ne gre za mačko, pa tudi za mačkona ne. Namreč pri malemu mladiču med temeljitim pregledom niso našli znakov razvitih spolnih organov.

Veterinarka Fiona Brockbank je za različne britanske medije, ki so prvi poročali o odkritju, izjavila, da gre za fenomen oziroma prvi tak znan primer. Kot ocenjujejo na osnovi prvih preiskav, bi lahko šlo za agenezijo, medicinsko to pomeni prirojeno manjkanje ali močna nerazvitost katerega koli organa. V primeru Hope gre očitno za agenezijo spolnih organov, stanje pa naj ne bi vplivalo na njeno nadaljnje življenje. "Res je, da nimamo od prej poznanih primerov, da bi vedeli, kako se bo Hope razvijala, ampak zaenkrat opazovanja in pregledi kažejo, da mačka nima nobenih težav z uriniranjem in odvajanjem blata, zato vse kaže, da bo Hope živela brez težav."

Hope je drugače zdrav, živahen in zelo prikupen mačji mladič, ki si zagotovo zasluži topel in ljubeč dom, pravi vodja zavetišča Beni Benstead, ki je prepričan, da bo Hope nekomu vrsto let delala najboljšo možno družbo.