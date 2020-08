V sibirskem jezeru našli 10.000 let staro okostje mamuta

Ruski znanstveniki so v sibirskem jezeru odkrili 10.000 let stare ostanke dlakavega mamuta. Gre za odraslega samca, visokega tri metre in starega med 15 in 20 leti. Njegove ostanke so sprva opazili domačini. V tleh jezera so med drugim našli dele lobanje, prednjo in zadnjo nogo, več reber ter mehko tkivo.

Okostje 10.000 let starega odraslega samca dlakavega mamuta, ki so ga znanstveniki skrbno odstranili iz tal sibirskega jezera Pečenelatovo, ki leži na polotoku Jamal, je izjemno dobro ohranjeno. Znanstveniki so konec julija pet dni prečesavali tla jezera za ostanki, in med drugim našli tudi dobro ohranjeno kožo ter celo iztrebke. Odstranili so že okoli 90 odstotkov ostankov mamuta.

Mamuta bodo verjetno poimenovali Tadibe - po lokalni družini, ki je prva opazili okostje. Dlakavi mamut naj bi bil star med 15 in 20 leti, visok je bil tri metre. Andrej Gusev iz Centra za preučevanje Arktike je za Guardian dejal, da je žival dobro ohranjena, odstranjevanje okostja pa je bilo bolj naporno, saj so bile kosti 'pomešane'. "Domnevali smo, da so kosti ohranjene v anatomskem redu. A prvi in drugi dan ekspedicije sta pokazala, da to velja le za zadnji del okostja. Preostale kosti so bile v tako kaotičnem redu, da je bilo nemogoče ugotoviti, kam spadajo." Med drugim so izkopali prednjo in zadnjo nogo, dele lobanje in več reber s kosi mehkega tkiva ter več kosov ohranjene kože, posebej zanimiv za nadaljnjo raziskovanje pa bo tudi iztrebek. Znanstveniki bodo namreč na podlagi tega lahko odgovorili na vprašanja o prehranjevanju mamuta pa tudi o okolju v katerem je živel.

Vzrok smrti mamuta ni znan, na kosteh sledi poškodb niso našli. Zaradi podnebnih sprememb in vse toplejših temperatur na ruskem severu ter posledično taljenja permafrosta oziroma trajno zamrznjenih tal večno mrzle Sibirije, tovrstne najdbe postajajo vse bolj pogoste. Med drugim so lani odkrili neverjetno dobro ohranjeno glavo volka.