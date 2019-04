Manj je bolje: koliko časa naj otroci preživijo pred zasloni?

V novih smernicah za fizično dejavnost otrok do petih let Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da dojenčkov in malčkov ne bi smeli puščati pred televizorjem ali drugimi zasloni. WHO se v smernicah močno osredotoča na sedenje otrok pred televizijo, pred računalnikom, in na čas, preživet z mobilnim telefonom ali tablico v roki, kar je povezano z vse manjšo fizično dejavnostjo otrok – kar pa je v veliki meri povezano tudi z debelostjo, ki predstavlja veliko tveganje za zdravje. Po podatkih WHO je debelost, pri vseh starostih, odgovorna za kar pet milijonov smrti letno po vsem svetu. Kar 23 odstotkov odraslih in 80 odstotkov najstnikov pa ni dovolj fizično aktivnih.

Otrokom do prvega leta zelo odsvetujejo gledanje v ekran. Ob tem pa za njih priporočajo do 30 minut 'pasenja kravic' oziroma položaja, ko dojenček leži na trebuhu in pri tem glave ne naslanja na podlago. Priporočajo pa tudi od 14 do 17 ur spanja, kar naj bi se med četrtim in 11 mesecem starosti zmanjšalo na 12 do 16 ur dnevno.