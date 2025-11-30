Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvo Znanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Znanost in tehnologija

Manj ostri zobje morskih psov in kiti, ki so umolknili

Ljubljana, 30. 11. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min
Avtor
Anja Kralj
Komentarji
3

Posledice podnebnih sprememb, ki jih povzročamo ljudje na Zemlji, segajo globoko pod površje. Največje živali na Zemlji, sinji kiti, ki plavajo v svetovnih oceanih, so utihnili. Zakaj se je to zgodilo in zakaj skrbi znanstvenike, ki so želijo znova zaslišati njihovo petje? A podnebne spremembe močno vplivajo tudi na življenje še enih znanih prebivalcev oceanov. Zobje morskih psov zaradi zakisljevanja oceanov namreč izgubljajo ostrino.

Dotok tople vode je povzročil izredno zvišanje temperature vode v Tihem oceanu, kar je vplivalo na primarni vir hrane sinjih kitov. Največje živali na Zemlji tako na voljo nimajo več toliko hrane, kot nekoč in posledično ne pojejo več toliko, kar pa skrbi znanstvenike, je poročal Independent.

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji PLOS je analizirala šest let akustičnih podatkov, zbranih z oceanskega dna. Kot so sporočili raziskovalci, pa so ugotovitve zaskrbljujoče. Pokazala je namreč, da se oglašanje modrega kita vedno bolj zmanjšuje, saj izginjajo viri hrane za te veličastne velikane. S pomočjo monitorja – hidrofona, nameščenega na morskem dnu ob obali Kalifornije, so zbirali zvoke različnih bitij v oceanu, vključno z več vrstami kitov. Po naključju so se snemanja začela prav med morskim vročinskim valom, ki je bil brez primere. Glede na študijo je vročinski val zmanjšal količino hrane, ki je na voljo sinjim kitom.

Sinji kit
Sinji kit FOTO: Shutterstock

Ponekod so bile temperature oceana zaradi morskega vročinskega vala, ki se je začel že leta 2013, kar več kot dve stopinji Celzija nad povprečjem. Povišanje temperature je povzročilo cvetenje strupenih alg, ki so uničile morske organizme, ki so hrana sinjim kitom. Z izginotjem hrane pa so izginile tudi njihove pesmi. Med raziskavo je frekvenca oglašanja sinjenega kita upadla za kar približno 40 odstotkov, so izpostavili v raziskavi.

"To je, kot da bi poskušal peti, medtem ko si lačen," je za National Geographic pojasnil oceanograf John Ryan. Ves svoj čas so zdaj namenili iskanju hrane, je pojasnil. Vso svojo energijo so tako porabili za iskanje hrane, za petje jim preprosto ni ostalo dovolj časa, kar pomeni, da so bila ta leta za živali neverjetno stresna, je dodal.

Raziskovalci opozarjajo, da bodo podnebne spremembe razmere le še poslabšale. Svetovni oceani že absorbirajo več kot 90 odstotkov odvečne toplote zaradi podnebnih sprememb. Morski vročinski valovi imajo posledice za celoten ekosistem, svarijo.

Zobje morskih psov izgubljajo ostrino

Podnebne spremembe vplivajo tudi na druge prebivalce svetovnih oceanov in morij. Kot ugotavljajo raziskovalci, so vedno bolj ogroženi tudi morski psi. Ena izmed posledic podnebnih sprememb je tudi izguba ostrine zob morskih psov. Krivec pa je vedno bolj agresivno zakisljevanje oceanov in morja.

Modri morski pes
Modri morski pes FOTO: Shutterstock

Kot je za naš portal že pojasnila dr. Nina Bednaršek, je zakisljevanje proces, pri katerem se CO2 iz atmosfere prenaša v oceane, pri tem se tvori ogljikova kislina, ki hitro razpade, in pri tem pride do znižanja pH, posledično do zakisljevanja. Glavni razlog za ta proces je CO2, ki nastaja zaradi človeškega vpliva proizvodnje CO2. Torej deforestacije, porabe fosilnih goriv, industrijskih postopkov, našteva. Nadaljevanje po 'business-as-usual' samo še dodatno prispeva k zakisljevanju, opozarja. V oceanih v prihodnosti zaradi zakisljevanja pričakujemo velike spremembe, predvsem prestrukturiranje populacij, upad biodiverzitete, veliko manj ranljivih vrst in dominantnost bolj odpornih. To so velikokrat invazivne vrste, ki so predatorske in ne nudijo ugodnih ekosistemskih storitev, svari.

"Že od predindustrijske dobe smo pH znižali za 0.1 enote, kar pomeni 100-odstotno povečanje koncentracije H+ ionov zaradi logaritemske skale, kar je najhitreje v zadnjih 70–200 miljonih let. Spremembe so hitre, rigozorozne in globalne. Če bomo izkoriščali še več fosilnih goriv brez vnosa alternativnih virov zelene energije, potem se bo trend samo še poviševal in še več škode bo narejene tako na ekosistemih kot tudi na ravni ekonomskosocialnih sistemov. Pri tem mislim na akvakulturo, marikulturo, (eko)turizem, pomanjkanje hrane zaradi upada rib," je pojasnila.

"Ekosistemi oceanov so se zaradi zakisljevanja že začeli spreminjati, opažamo ogroženost pri organizmih, ki gradijo lupine in ogrodje, na primer pri koralah, školjkah, iglokožcih, polžkih itd. Na splošno pri karbonatnih organizmih, pri katerih že vidimo znake raztapljanja njihovih lupin. Tudi drugi organizmi bodo prizadeti, ti bodo posledično imeli probleme pri nezadostni energiji za te procese, kjer se posledice lahko odražajo na nivoju populacije z določenim časovnim zamikom. Na dolgi rok to pomeni, da bodo ranljive vrste zelo verjetno izpodrinjene s strani bolj odpornih vrst, biodiverziteta se bo zmanjšala in ekosistemske storitve, ki nam jih dajejo oceani in od katerih smo odvisni, se bodo zmanjšale, kar povzroča ekonomsko in socialno škodo," je pojasnila Bednaršek. 

Zdaj se razkrajajo zobje morskih psov

Nova študija iz avgusta 2025 pa je razkrila zaskrbljujoč vpliv zakisljevanja oceanov na vrhunske morske plenilce: zobje morskih psov se zaradi zakisljevanja postopoma razkrajajo, izgubljajo trdnost, morskim psom pa to zmanjšuje učinkovitost pri hranjenju, so sporočili iz Greenpeace Slovenija.

Zobje morskih psov
Zobje morskih psov FOTO: Shutterstock

Morski psi zamenjujejo zobe skozi vse življenje, a zaskrbljujoče je, da bi hiter razkroj zaradi zakisljevanja lahko povzročil izgubo zob hitreje, kot jih zmorejo nadomestiti. "To ni le vprašanje zob. Gre za vprašanje celotne prehranske verige. Če morski psi, ključni morski plenilci, ne morejo učinkovito loviti zaradi razjedanih zob, bi to lahko močno vplivalo na njihove populacije in destabiliziralo celoten morski ekosistem. Nekateri znanstveniki sicer menijo, da bi morski psi lahko poskušali zobe hitreje obnavljati ali nadomeščati, a tak prilagoditveni proces bi zahteval ogromno energije in bil za morske pse zelo naporen," svarijo pri Greenpeace Slovenija.

"Študija služi kot pomembno opozorilo, da imajo vplivi podnebnih sprememb, kot je zakisljevanje oceanov, učinek na celotno prehransko verigo. Zmanjšanje emisij je ključnega pomena za omejitev te resne grožnje enim izmed najbolj vzdržljivih in ključnih prebivalcev oceanov," še ocenujujejo pri okoljski organizaciji Greenpeace.

morski psi kiti podnebne spremembe
Naslednji članek

Prevara v kazinoju: na majici z Miki Miško in Plutonom našli majhno kamero

Naslednji članek

Rekordni proračun Evropske vesoljske agencije z obrambnim fokusom

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
30. 11. 2025 16.00
Super če nimajo več zob
ODGOVORI
0 0
Tomaz Korosec
30. 11. 2025 15.42
Hrane zmanjkuje tudi zaradi prekomernega ulova. Še dobro da se kiti sploh lahko kaj sporazumejo zaradi sonarjev, podmornic, ladijskega hrupa, vrtanja, eksplozij...
ODGOVORI
0 0
TEDYC
30. 11. 2025 15.03
+1
Gotovo bo pomagal kakšen nov davek. Prvo pa letala in ladje zmanjšati, pa bo narava lažje dihala. Spomnite sem med covidom, ko ni bilo na nebu letal, kako lepo in čisto nebo je bilo
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385