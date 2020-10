Mariborski inštitut do 17 milijonov evrov 'težkega' superračunalnika

Javni zavod Inštitut informacijskih znanosti IZUM v Mariboru in Skupno podjetje EuroHPC sta na osnovi odločitve o izbiri ponudnika za izgradnjo superračunalniškega sistema Vega podpisala 17 milijonov evrov vredno pogodbo o nakupu superračunalniškega sistema Vega z izbranim ponudnikom Atos. Gre za evropsko podjetje s sedežem v Franciji, ki spada med vodilne svetovne ponudnike in inovatorje na področju digitalne transformacije in superračunalništva.

Direktor IZUM-a Aleš Bošnjak je ob tem dejal: "Superračunalnik Atos bo izpolnil cilje projekta HPC RIVR in dal novi generaciji izvedencev in raziskovalcev ter širši slovenski strokovni javnosti na voljo vrhunsko tehnologijo, s katero bodo lahko kos novim izzivom v okviru Slovenske iniciative SLING ter bodo hkrati tvorno prispevali v regionalnih in evropskih iniciativah."

Novi računalnik bo celo presegel načrtovano zmogljivost programa izgradnje slovenskih superračunalniških sistemov v okviru projekta HPC RIVR, ki ga skupaj z Univerzo v Mariboru izvajata IZUM in Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, saj bo tretjino investicije prispevalo Skupno podjetje EuroHPC.

Anders Dam Jensen, direktor Skupnega podjetja EuroHPC, pravi, da bo superračunalnik Vega v začetku prihodnjega leta povečal računske kapacitete v Sloveniji in v Evropi. "Podpiral bo evropske raziskovalce in uporabnike iz javnega sektorja in gospodarstva ne glede na to, od kod iz Evrope prihajajo. Sistem Vega bo gonilna sila inovacije, ki bo pomagala Evropi v globalnem tekmovanju na strateških področjih, kot so umetna inteligenca, napredna podatkovna analitika (HPDA), personalizirana medicina bioinženiring, boj proti podnebnim spremembam ter razvoj zdravil in novih materialov."

Novi računalnik Vega v vrednosti 17,2 milijona evrov in z računsko zmogljivostjo 6,8 petaflopov na sekundo oziroma 6,8 milijona milijard izračunov na sekundo bo omogočal tudi izredno hiter prenos podatkov do drugih superračunalniških centrov (500 Gbit/s) in njihovo trajno hrambo (24 PB). S širokopasovno povezavo GÉANT in podatkovnim repozitorijem bo podpiral tudi odprto znanost in polnopravno sodelovanje v evropskih informacijskih in znanstvenih projektih.