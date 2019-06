V 2500 let stari grobnici našli najstarejše dokaze o uporabi marihuane

Rastlino konopljo so na območju vzhodne Azije gojili že 4000 let pr.n.št, predvsem zaradi njenih semen. Njene sledi in ostanke so v preteklosti že našli na drugih arheoloških najdiščih, a znanstveniki niso mogli potrditi v kakšnem kontekstu so konopljo uporabljali oziroma ali so jo uporabljali zaradi njenih psihoaktivnih lastnosti.

Na pokopališču Jirzankal na zahodu Kitajske so odkrili najstarejše dokaze o uporabi marihuane na svetu - njene sledi so odkrili v lesenih posodah v grobnici, visoko v gorovju Pamir. Sledi kanabisa so imele tudi visoko vsebnost THC, kar namiguje na dejstvo, da so se ljudje že zavedali učinkov te droge, študijo, objavljeno v reviji Science Advances, povzema BBC.

Najstarejše gojene rastline so imele nizko vsebnost THC, po mnenju znanstvenikov pa je povsem mogoče, da je konoplja zaradi visoke nadmorske višine v Pamirju začela proizvajati večjo vsebnost THC. A ne izključujejo možnosti, da so ljudje načrtno začeli gojiti to rastlino z višjo vsebnostjo THC.

Znanstveniki domnevajo, da so pred 2500 leti marihuano uporabljali tako, da so njene liste skupaj z vročimi kamni položili v posebne posode z žerjavico in nato vdihavali dim. Gre za najstarejše dokaze o uporabi marihuane zaradi njenih psihoaktivnih snovi. Domneva se, da so marihuano uporabljali kot del pogrebnih obredov.

Nicole Boivin, direktorica inštituta Max Planck Institute for the Science of Human History in soavtorica študije je ob tem dejala:"Odkritja podpirajo idejo, da so konopljo zaradi njenih psihoaktivnih lastnosti prvič uporabljali v goratih predelih vzhodne Osrednje Azije, od tu pa se je razširili v druge regije sveta."