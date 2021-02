Nov posnetek Vztrajnosti prikazuje površje Marsa v visoki ločljivosti

"To je moja prva 360-stopinjska fotografija mojega doma," je Nasin rover Vztrajnost zapisal na svojem Twitter profilu ob objavi fotografije, ki prikazuje krater Jezero, kjer je rover tudi pristal. Gre za panoramo, ki jo je posnel Mastcam-Z - poseben instrument, par barvnih kamer z visoko ločljivostjo in možnostjo zumiranja ter izostritve, ki predstavlja nekakšne 'oči' roverja. Posname lahko tudi 3D-posnetke. Gre za nadgradnjo instrumenta Mastcam, ki ga je imel že rover Curiosity. Vse te zmogljivosti bodo pomagale pri cilju misije Perseverance - raziskati geološko zgodovino kraterja in identificirati vrste kamnin. Mastcam-Z bo znanstvenikom pomagal določiti, vzorce katerih kamnin naj odvzame rover.