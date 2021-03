Kam je izginila voda, ki je nekoč pokrivala rdeči planet?

Skrivnost, ki že desetletja bega znanstvenike – kako je Mars pred približno tremi milijardami let izgubil vodo, ki je nekoč pokrivala njegovo površje? Na rdečem planetu naj bi bila po mnenju znanstvenikov nekoč zadostna količina vode, da bi lahko prekrila celotno površino planeta, plast vode pa bi bila globoka od 100 metrov do enega kilometra, povzema Reuters.

Pred štirimi milijardami je bil Mars precej toplejši planet s tekočo vodo, ki je polnila reke, morja in jezera, in predvsem gostejšo atmosfero. Pred približno tremi milijardami pa se je to spremenilo in Mars je postal suh, opustošen rdeči planet, kot ga poznamo danes.

Najbolj uveljavljena teorija do zdaj je trdila, da je voda izginila v vesolje skozi tanko zgornjo plast atmosfere. "Vemo, da je bil Mars v svoji zgodnji zgodovini veliko bolj moker,"je za BBC dejal Peter Grindrod z londonskega Naravoslovnega muzeja, ki sicer ni bil udeležen v novi študiji."Študije atmosfere nam povedo, da je bila določena količina vode izgubljena v vesolje, led pod površjem pa nam pove, da je določena količina vode zmrznila."

A znanstveniki s kalifornijskega tehnološkega inštituta zdaj predstavljajo nov odgovor. Študija, objavljena v reviji Science, ki jo je sofinancirala ameriška Nasa, predvideva, da večina vode z Marsa ni nikoli izginila, temveč je ostala 'ujeta' v določenih mineralih v kamninah Marsove skorje, katerih struktura vsebuje tudi vodo. Gre za različne gline in sulfate.

Mars ima namreč le še tanko atmosfero, kar bi omogočilo vodiku (enemu glavnih struktur molekule vode), da 'pobegne' v vesolje. A v novi študiji avtorji predvidevajo, da je količina, ki je bila izgubljena v vesolje, veliko manjša. Vse od 30 do 99 odstotkov vode pa je namesto tega postalo gradnikov mineralov in kamnin v skorji. Po besedah soavtorice študije Bethany Ehlmannje med preučevanjem podatkov, ki so jih zbrale misije na Mars, postalo jasno, da so dokazi o spremembah na Marsu, ki jih povzročila voda, stalnica in ne redkost.

Kljub temu količina vode po mnenju raziskovalcev ne predstavlja praktičnega vira vode za nove človeške misije na rdeči planet. "Količina vode, ujete v kamninah in mineralih, je zelo majhna. Morali bi segreti ogromno kamnin, da bi dobili znatno količino vode," je za Reuters dejala ena od avtoric študije Eva Scheller.