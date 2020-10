Mars ne bo tako blizu Zemlji kot zdaj vse do leta 2035

Zemlja običajno pride med Sonce in Mars vsakih 26 mesecev. Tokrat pa se bo to zgodilo na točki, ko je Mars na svoji eliptični orbiti precej blizu Soncu in Zemlji. S sončni zahodom se bo Mars pojavil na vzhodnem delu neba in bo počasi potoval proti zahodnem delu.

"Mars bo zaradi tega vzšel, ko bo zašlo Sonce, in bo zašel, ko bo Sonce vzšlo," pojasnjujejo pojav v strokovni reviji Sky & Telescope.

Čeprav se bo v teh dneh zdel Mars večji in svetlejši, je bil najbližje Zemlji 6. oktobra, ko je bilo med planetoma le 62 milijonov kilometrov. Tako blizu nam Mars ne bo več do leta 2035. Najbližje Zemlji je bil leta 2003, ko je razdalja med planetoma znašala 56 milijonov kilometrov.